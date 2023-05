Pedrão: «Portimonense quer vencer o jogo frente ao Benfica»

Futebol

Pedrão (esquerda), defesa do Portimonense.

O SL Benfica defronta o Portimonense na 32ª jornada do Campeonato Português da primeira divisão de futebol.

Todos os jogos são decisivos neste momento na luta pelo título entre o SL Benfica e o FC Porto, actual campeão de Portugal. Os encarnados têm quatro pontos de vantagem quando faltam três jogos para o fim da liga portuguesa.

Benfica mede forças com Portimonense

Quanto ao Portimonense ocupa actualmente o 13° lugar com 34 pontos e já garantiu a manutenção na primeira divisão portuguesa.

A RFI teve a oportunidade de falar com o defesa central brasileiro do Portimonense, Pedrão.

O central brasileiro de 26 anos está a completar a segunda temporada com a camisola do Portimonense e sempre como titular indiscutível, realizando 31 jogos na temporada passada e já tendo disputado 31 encontros nesta época que ainda não acabou.

Pedrão, que já representou o EC Água Santa, o Palmeiras, o América Mineiro e o Athletico Paranaense no Brasil, bem como o Nacional da Madeira em Portugal, afirmou que o Portimonense, o seu clube actual, entra sempre para vencer em qualquer jogo, pouco importa se o adversário é o Benfica, equipa que luta pelo título. O central brasileiro também abordou os sonhos que ainda quer realizar.

RFI: Pedrão, neste fim de semana defronta o Benfica, que antevisão podemos fazer do jogo?

Pedrão: Vai ser um jogo difícil. O Benfica briga pelo título, mas vamos jogar como jogamos contra todas as outras equipas: sempre procurando a vitória.

RFI: É um jogo decisivo para o Benfica na luta pelo título, sente alguma pressão visto que tudo vai ser sujeito a polémica antes, durante e depois do jogo ?

Pedrão: Não sinto pressão alguma. Já joguei outras vezes contra eles e vai ser mais um jogo contra uma grande equipa e vou procurar fazer o meu melhor. A pressão, na verdade, está para o lado deles, em ganhar o jogo e manter a vantagem na liderança.

RFI: O objectivo da temporada foi atingido para o Portimonense ?

Pedrão: Sim, foi atingido. Claro que se pudéssemos fazer mais pontos, eu ficaria feliz, mas o objectivo maior era a manutenção do elenco e nos mantermos na elite de Portugal. Conseguimos isso.

RFI: E para o Pedrão ?

Pedrão: Acredito que fiz uma boa temporada e acabo com o sentimento de dever cumprido. Neste último jogo, pude igualar o mesmo número de partidas em minhas duas primeiras temporadas em Portugal. Ou seja, se eu jogar contra o Benfica, essa época pode se tornar a que eu mais entrei em campo na carreira. Fico feliz com isso.

RFI: O que nos pode dizer deste campeonato português, o nível ?

Pedrão: Tem um nível alto. Todos os jogos são muito disputados, difícil adivinhar quem vai ganhar. Os quatro grandes se destacam um pouco mais, mas tirando eles, o campeonato é muito nivelado.

RFI: Quando chegou a Portugal, teve dificuldades em alguns aspectos ?

Pedrão: Eu tive um pouco de dificuldade táctica. No Brasil, eles dão um pouco mais de espaço e aqui é o jogo todo sendo pressionado. Então, tive que começar a decidir mais rápido o que eu tinha que fazer em campo, mas foi rápida a adaptação.

RFI: O futebol praticado no Brasil e em Portugal é diferente ?

Pedrão: Eu particularmente acho bem diferente. Sinto que aqui os clubes são mais rigorosos tacticamente.

RFI: Pedrão, trabalhou no Brasil com Abel Ferreira, por exemplo, como são os treinadores portugueses ?

Pedrão: O contacto que tive com o Abel foi muito curto, mas não tem o que dizer dele. É só olhar os títulos que ele conquistou com o Palmeiras. É um óptimo treinador.

RFI: Quais são os sonhos que quer realizar ?

Pedrão: Estou em uma idade boa, onde você alcança uma boa maturidade e isso te dá retornos positivos dentro de campo. Você está mais focado nos objectivos que quer alcançar. Sendo assim, meu sonho é chegar ao meu mais alto nível e poder ganhar títulos nos próximos anos.

RFI: Com 26 anos, a Selecção ainda é possível ? Brasileira unicamente ? Ou Portuguesa pode ser hipótese ?

Pedrão: Acho que por conta da idade e por não ter defendido a Selecção Brasileira nas categorias de base, é difícil, mas não é impossível. É o sonho de todos os atletas chegar à Selecção e o meu não é diferente.

RFI: Pedrão, como surgiu a paixão pelo futebol ?

Pedrão: Desde muito pequeno. Eu não consigo me lembrar fazendo outra coisa a não ser jogando futebol. Sempre foi a única coisa que quis fazer da vida. No Brasil, as crianças já nascem querendo uma bola para chutar, praticamente. Por lá, tendo apenas um par de chinelos e uma bola, é a alegria de qualquer criança para poder se divertir nas ruas.

RFI: A que momento acreditou que seria mais do que um lazer, e que queria ser profissional ?

Pedrão: Eu enxerguei isso aos 18 anos de idade. Eu ainda estava nas categorias de base do Água Santa, um clube da cidade de Diadema, em São Paulo. Chegando a essa idade e vendo que se eu não me profissionalizasse a minha carreira acabaria, foi ali que decidi focar e me entregar 100% a virar profissional.

Pedrão (esquerda), central brasileiro do Portimonense. © AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

