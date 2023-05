Turquia já começou a contar os votos

As eleições legislativas e presidenciais na Turquia decorreram sem qualquer incidente, num exercício de democracia e civilidade. Sessenta milhões de turcos acorreram em grande número às mais de 50,000 assembleias de voto e depositaram os seus votos nas mais de 190,000 urnas.

Às 8 da manhã, quando as urnas abriram, já havia fila para votar em várias assembleias de voto na capital, Ancara. A participação poderá ser recorde, cerca de 90%. Nas últimas eleições a abstenção foi de apenas 14%, uma das mais baicas da europa.

Contacto pela agência de notícias Lusa, o deputado socialista Paulo Pisco, que se encontra na região de Esmirna como observador internacional, afirmou que na região em que se encontra não houve qualquer incidente.

O Comité Nacional de Eleições não permite projeções à boca das urnas e só inicia a transmissão dos resultados provisórios duas horas após o fecho das urnas. Depois começa a longa maratona da contagem, com os resultados das principais cidades a ficarem fechadas apenas cerca da meia-noite.

Election polls have closed in Turkey, where President Recep Tayyip Erdogan's leadership of the NATO member country grappling with economic turmoil and the erosion of democratic checks-and-balances hangs in the balance. https://t.co/KXOVsYbTnR