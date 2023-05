Turquia

Turquia realiza eleições presidenciais e legislativas

Assembleia de voto na Turquia este domingo, 14 de Maio. REUTERS - YVES HERMAN

Texto por: José Pedro Tavares 4 min

A Turquia realiza este domingo, 14 de Maio, eleições presidenciais e legislativas, uma das votações mais importantes e renhidas de sempre. De acordo com as últimas sondagens, o líder da oposição, Kemal Kilicdaroglu, surge com uma pequena vantagem. A presidência da Turquia poderá só ficar decidida numa segunda volta.