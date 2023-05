António Vitorino retira candidatura à OIM

#Organização Internacional das Migrações

O português António Vitorino desistiu de um segundo mandato à liderança da Organização Internacional das Migrações, após a sua derrota na primeira ronda, esta segunda-feira, em Genebra. A sua número dois, a norte-americana Amy Pope, vai ser a primeira mulher a dirigir esta agência da ONU.

Amy Pope, de 49 anos, vai ser a primeira mulher a dirigir a Organização Internacional das Migrações. Na manhã desta segunda-feira, durante a primeira ronda para a eleição do novo director-geral, com votação secreta, a norte-americana venceu com uma larga vantagem o português António Vitorino. Amy Pope obteve 98 votos contra 67 para o director cessante. Horas depois, António Vitorino desistiu da corrida e anunciou que não tenta uma segunda ronda.

António Vitorino, de 66 anos, foi director-geral da Organização Internacional das Migrações a partir de 2018. Amy Pope era a sua número dois, ou seja, a subdirectora-geral da agência e tinha o pelouro da gestão e reforma. Em Outubro, ela anunciou a sua candidatura, quebrando uma tradição não escrita de os líderes das agências da ONU fazerem um segundo mandato e marcou a primeira vez nos 70 anos de história da OIM em que um vice-director-geral em exercício contesta o cargo de um director-geral. Pope era a candidata oficial do Governo norte-americano e tinha o apoio pessoal do Presidente Joe Biden.

António Vitorino foi director-geral da Organização em 2018 e teve um mandato atravessado pela pandemia de Covid-19 e por várias crises internacionais no Iémen, Afeganistão e Ucrânia.

Fundada em 1951 para resolver os problemas migratórios causados pela Segunda Guerra Mundial, a organização teve dez directores-gerais e só dois não eram norte-americanos: o holandês Bastiaan Haveman, em 1962 e António Vitorino, em 2018. A OIM tem cerca de 19.000 funcionários e quase 560 representações em 171 países.

Esta é a principal organização intergovernamental no campo das migrações e recebeu o estatuto de observadora permanente na Assembleia-Geral da ONU em 1992. Um acordo de cooperação entre a OIM e a ONU foi assinado em 1996. A OIM ingressou no sistema da ONU em Setembro de 2016, após a assinatura de um acordo de relacionamento.

