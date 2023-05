João Pedro Guido Piai: «Título do Nápoles representa uma cidade inteira»

Futebol

Na Itália, o Nápoles sagrou-se campeão quando faltam três jornadas para o fim da liga italiana. Com o título garantido, os napolitanos acabaram por perder por 2-0 na deslocação ao terreno do Monza.

Os napolitanos são, oficialmente, campeões na Itália, conquistando um troféu que escapou à equipa desde… Diego Armando Maradona, em 1987 e 1990.

33 anos depois, a equipa italiana leva novamente o ‘Scudetto’.

Na Serie A italiana, após 35 jornadas realizadas, a Juventus está no segundo lugar com 69 pontos, a 14 do líder, o Nápoles. Quanto ao Inter Milão e à Lazio Roma estão respectivamente no terceiro e quarto lugares com 66 e 65 pontos, ocupando os lugares que dão acesso à Liga dos Campeões de futebol, enquanto AC Milan, AS Roma e Atalanta ainda estão na luta a três jornadas do fim do campeonato italiano.

João Pedro Guido Piai, antigo guarda-redes do Nápoles. © Cortesia João Pedro Guido Piai

Em entrevista à RFI, o guarda-redes brasileiro de 22 anos, João Pedro Guido Piai, que actua agora nos cipriotas do PO Xylotymbou - Podosferaikos Omilos Xylotymbou - clube da segunda divisão, e que representou o clube do Nápoles entre 2018 e 2019, abordou a sua carreira que passou pela equipa napolitana e admitiu que o título é merecido para o Nápoles.

RFI: O Nápoles é Campeão. João, passou por lá, o que representa este título?

João Pedro Guido Piai: Como você disse, eu passei por lá e a cidade de Nápoles, bem como as pessoas, te fazem criar um carinho imenso por aquele lugar. Esse título representa uma cidade inteira.

RFI: Como é vivido o Futebol nesse clube, nessa região?

João Pedro Guido Piai: O futebol nessa região está no sangue das pessoas, elas amam o clube e tratam todos os atletas muito bem. Quando você joga no ‘Napoli’, você passa a amá-lo também.

RFI: Vencer depois de Diego Maradona... O último título já não será da época do argentino…

João Pedro Guido Piai: Creio que o ‘Napoli’ tem feito investimentos interessantes e trabalha para ganhar uma Champions o mais breve possível.

RFI: Como foi a sua experiência lá?

João Pedro Guido Piai: A minha experiência lá foi indescritível, todo o suporte que o clube dá para o atleta é das melhores em todos os parâmetros, dentro e fora de campo.

RFI: Acabou por sair, agora está em Chipre, como tem sido essa experiência?

João Pedro Guido Piai: É uma experiência diferente, gosto de conhecer novas culturas e aprender novos idiomas.

RFI: Como é o futebol cipriota em relação ao italiano e ao brasileiro?

João Pedro Guido Piai: O futebol cipriota não possui os mesmo níveis do futebol italiano e brasileiro, a intensidade é um pouco mais baixa, mas creio que será uma boa vitrine para o futuro.

RFI: Os objectivos este ano com a equipa e a nível pessoal foram atingidos?

João Pedro Guido Piai: Os objetivos com a equipa, que era manter na segunda divisão, foram concluídos com sucesso. O meu objectivo particularmente foi além do esperado, estava com planos de ser segundo guarda-redes no clube, porém com trabalho e dedicação consegui virar titular no terceiro jogo da temporada e continuar assim até o fim.

RFI: E o futuro? Quais são sonhos?

João Pedro Guido Piai: O futuro ainda é incerto. O sonho é sempre o mesmo, um dia voltar a vestir a camisola do ‘Napoli’.

RFI: João, como surgiu a paixão pelo futebol e a vontade de ser profissional?

João Pedro Guido Piai:A paixão pelo futebol veio desde criança. Aos 6 comecei nas quadras de futsal e a partir daí a paixão pelo desporto só foi crescendo e a vontade de ser profissional também.

João Pedro Guido Piai, guarda-redes brasileiro 15-05-2023

João Pedro Guido Piai (centro), antigo guarda-redes do Nápoles. © Cortesia João Pedro Guido Piai

