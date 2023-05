Londres promete a Kiev “centenas” de mísseis de defesa aérea e de drones de ataque

#Guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, obteve, esta segunda-feira, a promessa britânica da entrega “nos próximos meses” de centenas de mísseis de defesa aérea e de drones de ataque com um alcance superior a 200 quilómetros. No domingo à noite, em Paris, Zelensky obteve de Emmanuel Macron a garantia do envio de dezenas de veículos blindados e tanques de guerra nas próximas semanas.

Depois de Roma, Berlim e Paris, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou esta segunda-feira a Londres, onde foi recebido pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. Zelensky obteve a promessa de entrega “nos próximos meses” de centenas de mísseis de defesa aérea e centenas de drones de ataque com um alcance superior a 200 quilómetros. O anúncio foi feito feito num comunicado de Downing Street.

Na semana passada, o Reino Unido tornou-se no primeiro país a anunciar o fornecimento de mísseis de cruzeiro de longo alcance Storm Shadow à Ucrânia, um tipo de armamento com um alcance de 250 quilómetros.

A visita a Londres é uma de várias que Zelensky fez, este fim-de-semana, a uma série de aliados europeus para angariar apoio militar e financeiro antes da anunciada grande contra-ofensiva ucraniana.

No domingo, Volodymyr Zelensky foi recebido, em Paris, pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, que se comprometeu com o envio, nas próximas semanas, de “dezenas de veículos blindados e tanques de guerra, incluindo veículos do tipo AMX-10 RC”. De acordo com o comunicado do Eliseu, Emmanuel Macron voltou a afirmar a Zelensky que Paris concentra os seus esforços no “apoio às capacidades de defesa aérea da Ucrânia para defender a população contra os ataques russos”. Uma fonte da Presidência francesa disse aos jornalistas que outros sistemas de defesa mais modernos vão ser disponibilizados à Ucrânia no futuro, mas, por enquanto, está fora de questão entregar aviões de caça, como pedido pela Ucrânia.

Na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz prometeu um apoio à Ucrânia “o tempo que for necessário” e anunciou um novo pacote de ajuda militar de 2,7 mil milhões de euros, incluindo a entrega de tanques, blindados e sistemas de defesa aérea. Em Berlim, Zelensky disse que Kiev e os aliados podem tornar a derrota russa “irreversível” ainda este ano.

