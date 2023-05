Futebol: Inter na final da Liga dos Campeões europeus

Futebol

Lautaro Martínez (esquerda), capitão e avançado argentino do Inter.

O Inter Milão apurou-se para a final da Liga dos Campeões europeus de futebol após ter eliminado o rival, o AC Milan, num duelo 100% transalpino.

Publicidade Continuar a ler

Já é conhecido o primeiro clube apurado para a final da Liga dos Campeões europeus de futebol: Inter Milão.

Inter sem oposição

O Inter recebeu o AC Milan no Estádio Giuseppe Meazza no mesmo recinto do que na primeira mão, visto que os dois clubes de Milão partilham o mesmo estádio.

Recinto que é sobretudo conhecido por Giuseppe Meazza para os adeptos do Inter e por San Siro para os apoiantes do AC Milan.

Os ‘Nerazzurri’ tinham vencido na primeira mão os ‘Rossoneri’ por 0-2 e entraram para a segunda mão com uma vantagem interessante e jogando ainda por cima em ‘casa’.

Na primeira parte, os pupilos de Simone Inzaghi, o treinador do Inter, defenderam a vantagem adquirida na primeira mão, enquanto os atletas ‘Rossoneri’ tentaram reduzir a desvantagem na eliminatória sem conseguir apontar nenhum golo.

Na segunda parte, a fisionomia do encontro não mudou, mas o Inter, em contra-ataque, abriu o marcador com um tento do avançado argentino Lautaro Martínez aos 74 minutos.

Um golo que colocou um ponto final na eliminatória. Os ‘Nerazzurri’ venceram por 1-0 os ‘Rossoneri’ na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões e apuraram-se para a final.

O Inter garantiu o apuramento com um triunfo por 3-0 no conjunto das duas mãos.

Real Madrid mede forças com Manchester City

Os espanhóis do Real Madrid deslocam-se ao terreno dos britânicos do Manchester City na segunda mão das meias-finais da Champions.

Recorde-se que na primeira mão, os madrilenos, em Espanha, empataram a uma bola frente aos ‘Citizens’. Os golos foram apontados pelo brasileiro Vinícius Júnior para os ‘Merengues’ e pelo belga Kevin De Bruyne para a equipa de Manchester.

Vinícius Júnior, avançado brasileiro do Real Madrid. © AFP - PAUL ELLIS

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro