Futebol: Manchester City eliminou Real Madrid com goleada na Champions

Futebol

Bernardo Silva, médio ofensivo português do Manchester City.

Os britânicos do Manchester City venceram por 4-0 os espanhóis do Real Madrid e apuraram-se para a final da Champions League.

Já são conhecidos os finalistas da final da Liga dos Campeões europeus de futebol: Inter Milão e Manchester City.

Citizens esmagaram Madrilenos

O Manchester City recebe o Real Madrid no Etihad Stadium em território inglês. Recorde-se que na primeira mão, os madrilenos, em Espanha, empataram a uma bola frente aos ‘Citizens’.

Esta segunda mão vai ser completamente dominada pelos ingleses. Os golos vão aparecer rapidamente.

Na primeira parte, o médio ofensivo português Bernardo Silva vai dar a primeira machadada com dois tentos aos 23 e 37 minutos de jogo.

Dois golos em apenas 14 minutos, sem os madrilenos conseguirem reagir, tendo apenas um remate do médio alemão Toni Kroos que bateu na trave do guarda-redes brasileiro do City, Ederson.

A segunda parte vai ser disputada no mesmo ritmo com uma dominação total da equipa britânica.

Aos 76 minutos, após um cabeceamento do suíço do City, Manuel Akanji, o defesa brasileiro Éder Militão vai colocar a bola na própria baliza, aumentando assim a vantagem do Manchester City.

O resultado não vai ficar por aí visto que aos 90+1 minutos o argentino Julián Álvarez vai colocar um ponto final na goleada. O Manchester City venceu o Real Madrid por 4-0.

Os ‘Citizens’ apuraram-se para a final, derrotando os madrilenos, vencedores da prova na época passada, por 5-1 no conjunto das duas mãos.

Na final, o Manchester City vai defrontar o Inter Milão a 10 de Junho em Istambul, na Turquia.

Festejos dos jogadores do Manchester City. © AFP - OLI SCARFF

Inter sem oposição

O Inter Milão apurou-se para a final da Liga dos Campeões europeus de futebol após ter eliminado o rival, o AC Milan, num duelo 100% transalpino.

O Inter recebeu o AC Milan no Estádio Giuseppe Meazza no mesmo recinto do que na primeira mão, visto que os dois clubes de Milão partilham o mesmo estádio.

Recinto que é sobretudo conhecido por Giuseppe Meazza para os adeptos do Inter e por San Siro para os apoiantes do AC Milan.

Os ‘Nerazzurri’ tinham vencido na primeira mão os ‘Rossoneri’ por 0-2 e entraram para a segunda mão com uma vantagem interessante e jogando ainda por cima em ‘casa’.

Na primeira parte, os pupilos de Simone Inzaghi, o treinador do Inter, defenderam a vantagem adquirida na primeira mão, enquanto os atletas ‘Rossoneri’ tentaram reduzir a desvantagem na eliminatória sem conseguir apontar nenhum golo.

Na segunda parte, a fisionomia do encontro não mudou, mas o Inter, em contra-ataque, abriu o marcador com um tento do avançado argentino Lautaro Martínez aos 74 minutos.

Um golo que colocou um ponto final na eliminatória. Os ‘Nerazzurri’ venceram por 1-0 os ‘Rossoneri’ na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões e apuraram-se para a final.

O Inter garantiu o apuramento com um triunfo por 3-0 no conjunto das duas mãos.

Lautaro Martínez, avançado argentino do Inter. © REUTERS - ALBERTO LINGRIA

