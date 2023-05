Ucrânia anunciou a destruição de 29 dos 30 mísseis que tinham por objectivo atingir Kiev.

Ucrânia/Rússia

Nesta quinta-feira, 18 de Maio, as forças aéreas ucranianas anunciaram que destruíram 29 dos 30 mísseis russos durante um ataque nocturno, entre quarta e quinta, visando Kiev.

Novos ataques aéreos atingiram Kiev e várias regiões da Ucrânia na madrugada desta quinta-feira, num momento em que um emissário chinês estava na capital ucraniana, para tentar encontrar uma "solução política" ao conflito.

É o nono ataque aéreo consecutivo contra a capital ucraniana desde Maio, indicou a administração civil e militar.

Segundo as autoridades ucranianas, os mísseis foram lançados por aviões provenientes da Região do Mar Cáspio. A defesa anti-aérea destruiu 29 mísseis e quatro drones russos. Um incêndio foi constatado numa empresa após a queda de destroços, mas não houve feridos.

No entanto uma pessoa morreu e duas outras ficaram feridas no porto de Odessa, no Mar Negro, durante um ataque contra uma zona industrial.

Também houve ataques na região de Vinnytsia, no centro do país, e explosões em Khmelnytskyi, no Oeste.

No que diz respeito ao emissário da China, Li Hui, que estava em Kiev na altura dos ataques, declarou que não existe remédio milagre para o fim da guerra na Kiev, e apelou Kiev e Moscovo a entraram em negociações.

De notar que Li Hui reuniu-se com o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba.

De referir ainda que a missão de paz africana que será enviada para a Ucrânia e a Rússia, segundo o Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, surpreendeu vários diplomatas africanos, já que os preparativos dessa missão foram realizados pela Fundação Brazzaville, criada e dirigida pelo francês Jean-Yves Ollivier.

Jean-Yves Ollivier tem pela frente um desafio internacional, coordenando um projecto que conta com seis presidentes africanos, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Um calendário comum tem de ser encontrado mas será complicado de planear.

Segundo informações obtidas pela RFI, essa missão de paz terá uma duração de quatro dias e deverá ocorrer antes do fim do mês de Junho. A única certeza nesta altura é que a missão começará por Kiev antes de se dirigir para Moscovo.

Crónica sobre a Ucrânia 18-05-2023

Ataque em Kiev, Ucrânia. © REUTERS - STRINGER

