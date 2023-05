Grupo paramilitar Wagner reivindica tomada de Bakhmut

Ucrânia

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Evguéni Prigojine, anunciou ter retomado a cidade de Bakhmout "na sua totalidade". Kiev reconhece que "a situação é crítica" e desmente a tomada de Bakhmut.

Nos últimos meses, a cidade de Bakhmout, no leste da Ucrânia, tem sido o epicentro de combates entre as forças ucranianas e o exército russo, reforçado pelo grupo paramilitar Wagner. “No dia 20 de Maio de 2023 ao meio-dia, Bakhmout foi totalmente retomada”, afirmou o líder do grupo paramilitar, Evguéni Prigojine, num vídeo transmitido este sábado, 20 de Maio, na plataforma Telegram.

O número um do grupo Wagner surge ao lado de homens armados diante de edifícios em escombros, com a bandeira russa. Para assinalar que “a operação para a tomada de Bakhmut durou 224 dias”.

As estruturas militares ucranianas reconhecem que "a situação é crítica" e desmentem a tomada de Bakhmut. "As nossas unidades estão a combater em Bakhmut", garantiu o porta-voz do exército ucraniano, Serhiy Cherevatyi.

A Ucrânia afirmou esta semana que recuperou mais de 20 quilómetros quadrados de território às forças russas, ao norte e ao sul da cidade, reconhecendo também um avanço dos combatentes do Wagner na própria cidade, onde restava apenas um pequeno reduto de resistência ucraniana no oeste.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, e o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, estiveram este sábado reunidos à margem da cimeira do G7 no Japão. A presença do Presidente ucraniano na cimeira do G7 "pode ​​mudar o curso do conflito" na Ucrânia, afirmou Emmanuel Macron. "Esta é uma oportunidade única para Volodymyr Zelensky discutir com os seus aliados do G7, e defender a causa da Ucrânia contra a invasão russa com os líderes dos países do Sul convidados para a cimeira", sublinhou o Presidente francês.

