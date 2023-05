Timor-Leste: Urnas para as maiores legislativas de sempre já encerraram

Timor-Leste

Os eleitores timorenses foram chamados às urnas este domingo, 21 de Maio, para participar nas quintas eleições legislativas do país que, segundo analistas, colocam frente-a-frente duas figuras da resistência de Timor-Leste a concorrer para o cargo de primeiro-ministro.

Mais de 890 mil eleitores foram chamados às urnas este domingo, 21 de Maio, para escolher entre 17 partidos concorrentes os 65 deputados do Parlamento Nacional. Este é o maior número de eleitores de sempre no país.

Nas legislativas deste domingo concorreram 17 partidos, num escrutínio marcado por uma forte polarização entre o CNRT, Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor Leste, de Xanana Gusmão e a FRETILIN, Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, de Mari Alkatiri. As duas maiores forças do país podem não conseguir uma maioria absoluta, precisando de partidos mais pequenos para formar um governo.

Muitos eleitores foram obrigados a viajar várias horas para votar, o governo concedeu tolerância de ponto na sexta-feira e na segunda-feira. "Há grandes distâncias a percorrer. Há pessoas que trabalham em Díli e têm de se deslocar a muitos quilómetros, em situações difíceis, para outras zonas do país, mas o governo concedeu tolerância de ponto durante dois dias. Ontem foi o dia das comemorações do 21º aniversário da independência de Timor. Haverá tolerância de ponto amanhã para permitir que as pessoas se desloquem. A grande afluência às urnas levou a longas filas, mas todos os que quiserem, puderam votar", descreve António Maló de Abreu, observador eleitoral da Assembleia Parlamentar da CPLP em Timor-Leste.

As eleições estão a ser acompanhadas no terreno por mais de 250 observadores internacionais. Ao longo do dia, fiscais partidários, observadores internacionais e muitos jornalistas, incluindo de Portugal, da Austrália e da China, acompanharam a votação, que fica marcada por um número recorde de centros de votação, muitos deles instalados em escolas.

"Surpreendeu-me a forma muito ordeira e, sobretudo, de grande participação eleitoral. Eram eleições muito polarizadas à volta de dois partidos. Há uma tentativa de um deles conseguir uma maioria absoluta para garantir a governabilidade em Timor. Esta polarização levou a que houvesse uma maior participação nestas eleições", acrescentou o observador eleitoral da Assembleia Parlamentar da CPLP em Timor-Leste.

Estas são as quintas eleições legislativas do país desde a independência de Timor-Leste, em 2002, depois de décadas de ocupação pela Indonésia. A contagem dos votos pode demorar vários dias e a tomada de posse dos novos deputados está marcada para dia 12 de Junho.

