G7

Volodymyr Zelensky no centro das atenções da cimeira do G7 em Hiroshima

Volodymyr Zelensky no centro das atenções da cimeira do G7 em Hiroshima. © Susan Walsh / AP

Texto por: Lígia ANJOS 1 min

Passados três dias de reuniões no Japão, a cimeira do G7 chegou ao fim. Embora se esperasse uma cimeira que abordasse tópicos como a "coerção económica" da China e as mudanças climáticas, a chegada surpresa do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Hiroshima esteve no centro das atenções.