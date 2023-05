Direita ganha as eleições na Grécia, mas fica áquem da maioria absoluta

Protesto do Dia do Trabalhador à frente do Parlamento grego, em Atenas

Na Grécia, o primeiro-ministro em funções Kyriakos Mitsotakis, ganhou as eleições com 40,8% dos votos ficando a cinco deputados da maioria absoluta, tendo sugerido que a Grécia vá novamente a eleições a 25 de Junho de forma a alargar a sua maioria.

Kyriakos Mitsotakis, que encabeça a direita conservadora, venceu as eleições legislativas de Domingo na Grécia, conseguindo 146 lugares no Parlamento helénico. Apesar da larga vantagem da direita de Mitsotakis face à esquerda de Alexis Tsipras, que só obteve 20% dos votos, com os socialistas do PASOK a ficarem a 10%, os 146 não lhe garantem uma maioria absoluta, com a direita a pedir já novas eleições.

Kyriakos Mitsotakis é também primeiro-ministro ainda em funções e disse que a sua vitória é "um sismo político" na Grécia, com os meios de comunicação a anteciparem novas eleições legislativas para 25 de Junho ou 2 de Julho, já que a direita não está disposta a formar qualquer coligação para governar. Umas novas eleições darão um bónus de 50 deputados ao partido mais votado, garantindo assim uma maioria absoluta.

Caberá agora à Presidente, Katerina Sakellaropoulou, mandatar Kyriakos Mitsotakis para encontrar uma solução de Governo, mesmo se este já excluiu em público essa possibilidade.

Estas eleições na Grécia levaram a um aumento da participação, com 61% dos eleitores a votarem no domingo, mais quatro pontos percentuais que em 2019. Mesmo se se esperava um grande apoio dos jovens ao Syriza de Tsipras, pelo menos um terço das pessoas entre 17 e 24 anos - na Grécia os jovens a partir dos 16 anos podem votar desde que façam os 17 anos no ano das eleições - acabaram por votar à direita.

