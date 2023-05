Futebol: Benfica e FC Porto lutam pelo título até à última jornada

Futebol

Otávio (esquerda), médio do FC Porto, e João Mário (direita), médio do SL Benfica, são ambos jogadores da Selecção Portuguesa de futebol.

O Benfica empatou a duas bolas frente ao Sporting Clube de Portugal e tem apenas dois pontos de vantagem em relação ao FC Porto quando falta apenas uma jornada para o fim da Liga Portuguesa de futebol.

Após a 33ª jornada da Liga Portuguesa, o Sport Lisboa e Benfica ocupa o primeiro lugar na tabela classificativa com 84 pontos.

Os encarnados empataram a duas bolas na deslocação ao terreno do Sporting Clube de Portugal, no Estádio José Alvalade.

Os golos dos benfiquistas foram apontados pelo norueguês Fredrik Aursnes e pelo português João Neves, enquanto os tentos dos sportinguistas foram marcados pelo português Francisco Trincão e pelo marfinense Ousmane Diomandé.

Após um triunfo na semana passada por 1-5 na deslocação ao terreno do Portimonense, o Benfica não foi além de um empate a duas bolas frente ao Sporting Clube de Portugal. De notar que os leoninos estiveram a vencer por 2-0, em casa, antes dos encarnados alcançarem o empate aos 90+4 minutos de jogo.

Os encarnados têm 84 pontos, mais dois do que o FC Porto que ocupa o segundo lugar com 82 pontos, e mais nove do que o Sporting Clube de Braga.

Na 33ª jornada da Liga Portuguesa, os portistas venceram por 2-4 na deslocação ao terreno do Famalicão, um segundo triunfo consecutivo para os portistas após ter alcançado um triunfo por 2-1 frente ao Casa Pia na semana passada.

De referir que os quatro tentos do FC Porto, nesse triunfo por 2-4, foram apontados pelo avançado iraniano Mehdi Taremi, inclusive três grandes penalidades.

Os dragões têm dois pontos de atraso sobre o Benfica, mas têm sobretudo sete pontos de vantagem em relação ao Sporting de Braga.

Os bracarenses ocupam o último lugar no pódio com 75 pontos, tendo sete pontos de atraso sobre o segundo classificado, e quatro de vantagem em relação ao Sporting Clube de Portugal.

O Sporting de Braga empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Boavista, sendo que na semana passada os bracarenses tinham vencido o Santa Clara por 5-3.

Recorde-se que o terceiro lugar dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Os sportinguistas estão no quarto posto com 71 pontos, a quatro dos bracarenses, e estão apurados para… a Liga Europa. Recorde-se que o Sporting CP, após o triunfo por 2-1 frente ao Marítimo na semana passada, ainda tem a esperança de alcançar o terceiro lugar. O empate caseiro a duas bolas frente ao SL Benfica deitou por terras esse sonho.

A 34ª e última jornada da Liga Portuguesa decorre entre 26 e 27 de Maio. Na luta pelo título, o Benfica recebe o Santa Clara enquanto o FC Porto recebe o Vitória de Guimarães.

