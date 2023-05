Futebol: Manchester City sagrou-se Campeão de Inglaterra

Futebol

O Manchester City sagrou-se Campeão pela terceira vez consecutiva, isto após a trigésima sétima jornada da Liga Inglesa de futebol.

O Manchester City, detentor do título de campeão, venceu por 1-0 o Chelsea no Etihad Stadium, em Manchester, num jogo a contar para a trigésima sétima jornada da Liga Inglesa.

O único golo dos ‘Citizens’ foi apontado pelo argentino Julián Álvarez.

O Manchester City ocupa o primeiro lugar na tabela classificativa com 88 pontos, e com um jogo a menos em relação ao Arsenal.

Os ‘Citizens’ têm sete pontos de vantagem sobre os ‘Gunners’ que já só têm um jogo pela frente.

Os ‘Citizens’ arrecadaram o nono título de Campeão inglês, sendo o terceiro consecutivo para a equipa liderada pelo treinador espanhol Pep Guardiola que ainda tem um desafio pela frente: vencer a Liga dos Campeões, um troféu que a equipa inglesa nunca conquistou na história e para isso terá de derrotar a 10 de Junho os italianos do Inter Milão.

No segundo lugar, com 81 pontos, está o Arsenal que perdeu por 1-0 na deslocação ao terreno do Nottingham Forest nesta 37ª jornada. 6ª derrota para os ‘Gunners’ nesta época 2022/2023.

O único tento dos ‘Tricky Trees’ foi apontado pelo nigeriano Taiwo Awoniyi.

No que diz respeito aos outros favoritos ao título, o Newcastle e o Manchester United ocupam a terceira e a quarta posições, ambos com 69 pontos. Os ‘Magpies’ defrontam esta noite o Leicester e ainda têm um jogo a menos, enquanto os ‘Red Devils' venceram por 0-1 na deslocação ao terreno do AFC Bournemouth e também têm um jogo a menos.

De referir ainda que o Tottenham ocupa o oitavo posto com 57 pontos, após a derrota por 1-3 frente ao Brentford, enquanto o Liverpool está na quinta posição com 66 pontos, após o empate a uma bola frente ao Aston Villa.

Por fim, o Chelsea está no décimo segundo lugar com 43 pontos, e tem menos um jogo.

A próxima jornada decorre a 28 de Maio: o Manchester City desloca-se ao terreno do Brentford, enquanto o Arsenal vai medir forças com o Wolverhampton.

Rúben Dias, defesa português do Manchester City. © REUTERS - CARL RECINE

