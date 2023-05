OMS exorta à implementação de reformas para prevenir próxima pandemia

OMS

No âmbito da 76ª Assembleia Mundial da Saúde que decorre desde ontem e até ao dia 30 de Maio em Genebra, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director da Organização Mundial de Saúde (OMS) exortou hoje os 194 Estados-membros a implementar as reformas necessárias para prevenir a próxima pandemia e também tornar efectivo o compromisso de aumentar o financiamento desta agência onusiana.

"Não podemos deixar andar as coisas ao acaso", disse o dirigente da OMS referindo que a próxima pandemia não deixaria de "bater à porta". "Se não fizermos as mudanças necessárias, quem o fará? E se não o fizermos agora, quando o faremos?", acrescentou.

Estas declarações surgem algumas semanas depois de Tedros Adhanom Ghebreyesus ter declarado, no começo do mês, o fim do estado de emergência sanitária mundial perante a covid-19 que oficialmente provocou a morte de quase 7 milhões de pessoas no mundo. Dados muito aquém das estimativas da OMS cujo director não deixou ainda ontem de vincar que "a covid-19 continua entre nós, continua a matar, continua a evoluir e requer ainda a nossa atenção".

No mesmo sentido, ainda ontem, o secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou o desejo de que "as negociações em curso sobre a prevenção, o estado de preparação e a resposta face às pandemias possam resultar numa estratégia multilateral sólida que salve vidas".

A estratégia a adoptar a nível global perante uma eventual nova pandemia é o prato forte das discussões nesta próxima semana. Um tratado alargado sobre as pandemias e sobre as obrigações de cada estado está a ser negociado com vista a ser ratificado no ano que vem. Neste sábado, a OMS lançou uma nova rede mundial para a identificação das ameaças colocadas pelas doenças infecciosas.

Também em discussão está, esta segunda-feira, o projecto de orçamento 2024-2025 que abrange aumentos nas cotizações anuais dos Estados-membros.

