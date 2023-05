Ténis: Frederico Silva apurou-se para 2ª ronda das qualificações em Roland-Garros

Ténis

A participação lusa começou da melhor maneira na fase de qualificações para o torneio principal do Grand Slam de Roland-Garros em Paris com um triunfo de Frederico Silva.

Publicidade Continuar a ler

Frederico Silva e João Sousa são os dois atletas portugueses que estão presentes na fase de qualificações para o torneio principal de Roland-Garros onde já se encontra Nuno Borges, n°76 no ranking mundial.

Frederico Silva avança com triunfo diante de italiano

Frederico Silva, atleta que ocupa o lugar 225 no ranking mundial, até entrou mal no encontro frente ao italiano Lorenzo Giustino. O transalpino venceu o primeiro set por 7-6 com um resultado de 8-6 no tie-break.

A vencer por um set a zero, o italiano parecia caminhar para o apuramento, mas o português soube reagir e levar o segundo set para o tie-break.

Frederico Silva arrecadou o segundo set por 7-6 com 7-5 no tie-break.

Tudo empatado para o terceiro e último set onde o atleta luso conseguiu superiorizar-se ao italiano.

Frederico Silva fechou o jogo e o resultado com um triunfo no último set por 6-1 no ‘court’ n°15 em 2 horas e 54 minutos.

Na segunda ronda, o português vai medir forças com o belga Zizou Bergs, 131° no ranking mundial.

João Sousa eliminado em Roland-Garros

O atleta português, que está agora no lugar 258 no ranking mundial, foi eliminado na primeira ronda das qualificações pelo argentino Santiago Rodríguez Taverna em três sets com os parciais de 2-6, 6-3 e 6-7 (8-10) em 2 horas e 20 minutos.

João Sousa, tenista português. © LUSA - MIGUEL A. LOPES

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro