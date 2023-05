Wagner anuncia transferência de posições em Bakhmut para o Exército russo

Guerra na Ucrânia

O grupo Wagner, que alega ter conquistado definitvamente a cidade de Bakhmut, na Ucrânia, disse que vai agora transferir as suas posições tácticas ao Exército russo, com as autoridades ucranianas a declararem que os combates continuam na cidade.

A partir de 1 de Junho, as posições conquistadas pelo grupo Wagner, liderado por Evguéni Prigojine, na cidade de Bakhmut, na Ucrânia vão passar para as mãos do Exército russo. Este anúncio foi feito hoje, dando assim como encerrado este capítulo da invasão da Ucrânia. Pelo menos, este é o ponto de vista de Moscovo, já que as autoridades ucranianas continuam a defender que os combates não acabaram e que a cidade ainda não capitulou.

No seu comunicado desta segunda-feira, Evguéni Prigojine, voltou a falar contra o Exército russo, alegando que há demasiadas altas patentes, como generais, e acusando-os de não terem fornecido munições aos para-militares que estão a lutar no terreno. Já as autoridades ucranianas defendem que os seus soldados ainda detêm alguns edifícios e que os homens sacrificados em Bakhmut pelos russos vão ser necessários noutras manobras tácticas.

Em Zaporizhzhia, a central nuclear voltou a ficar desligada da rede eléctrica ucraniana após novos ataques russos. O corte durou ainda várias horas esta manhã e inquietaram os observadores da Agência Nuclear internacional, que temem um acidente nuclear de larga escala.

Já em Moscovo, o Kremlin deu conta de uma incursão ucraniana de "sabotadores" no território russo. Já as autoridades ucranianas disseram não ter nada a ver com este episódio relatado pelo regime de Vladimir Putin.

