Ucrânia/Rússia

Ucrânia: Zelensky visita frente de batalha em Vougledar-Mariïnka

AFP - HANDOUT

Texto por: RFI 2 min

O Presidente da Ucrânia visitou esta terça-feira, 23 de Maio, a linha da frente de batalha em Vougledar-Mariïnka, em Donetsk no leste da Ucrânia, onde os combates com as tropas russas duram há meses. Volodymyr Zelensky destacou o papel dos fuzileiros e anunciou que novas brigadas serão criadas nos próximos tempos.