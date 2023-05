EUA acusam China de patrocinar ciberataque

EUA/China

As autoridades americanas responsáveis pela departamento de ciber-segurança denunciaram esta quinta-feira, 25 de Maio, um ataque de grande escala patrocinado pela China. Pequim refuta as acusações e denuncia uma “campanha de desinformação” levada a cabo pelos aliados ocidentais.

Os Estados Unidos e os aliados, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, denunciaram, num relatório conjunto, um ciberataque de grande escala realizado por um "grupo de hackers" patrocinado pela China.

“Esta actividade afecta as redes de sectores de infraestrutura chave dos Estados Unidos”, explicam.

O alerta foi dado pela Microsoft que revela que grupo "Volt Typhoon" está activo há dois anos e que os sectores da comunicação, fábricas, construção e serviços públicos estão entre os principais alvos deste ataque

A directora da Agência norte-americana de Ciber-Segurança e Infraestrutura, Jen Easterly, emitiu um alerta contra o grupo Volt Typhoon, sublinhado que, durante anos, a China conduziu operações, em todo mundo, com o objectivo de roubar propriedade intelectual e dados confidências dos países.

Pequim refuta as acusações e denuncia uma “campanha de desinformação" levada a cabo por Washington e pelos aliados. Em declarações aos jornalistas, o porta-voz do governo chinês, Mao Ning, refere que se trata de uma iniciativa com fins geopolíticos, visando descredibilizar a imagem da China.

