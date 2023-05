França: presidente do Comité Olímpico demite-se

França

A presidente do Comité Olímpico francês, Brigitte Henriques, demitiu-se esta quinta-feira, 25 de Maio, para "tentar salvar" a instituição que está mergulhada, há mais de um ano e meio, numa crise sem precedentes.

A presidente do Comité Olímpico francês, Brigitte Henriques, demitiu-se esta quinta-feira, 25 de Maio, para tentar salvar a instituição que está mergulhada numa crise sem precedentes há mais de um ano e meio.

Publicidade Continuar a ler

A quatorze meses do arranque dos Jogos Olímpicos de Paris, a presidente do Comité Olímpico francês, Brigitte Henriques, apresentou a demissão do cargo.

A antiga vice-presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF) deixou o cargo após um ano e meio atribulado, marcado por conflitos e rivalidades internas com o seu antecessor, Denis Masseglia.

En ouverture de l’assemblée générale du CNOSF, Brigitte Henriques a annoncé sa décision de rendre son mandat de Présidente du Comité National Olympique et Sportif Français. — FranceOlympique (@FranceOlympique) May 25, 2023

A secretária-geral, Astrid Guyart, vai assumir interinamente a liderança do Comité Olímpico, até à eleição de um novo presidente, que vai acontecer nos próximos três meses.

Há mais de um ano e meio que o Comité Olímpico está mergulhado numa crise sem precedentes, entre ameaças, denúncias e trocas de e-mails na comunicação social

Nos últimos dias, o ambiente degradou-se depois de Dennis Masseglia, o antigo presidente do Comité Olímpico francês, ter avançado com uma queixa jundicial contra Brigitte Henriques, acusando-a de abuso de abuso de confiança.

Este 'clima' tornou-se insustentável nos últimos dias, depois de Denis Masseglia ter avançado com uma queixa judicial por abuso de confiança de Brigitte Henriques.

Contactado pela AFP, um presidente de outra federação, afirmou que Brigitte Henriques não tinha outra escolha para gerir esta crise, que já estava a preocupar os atletas franceses, sublinhado que se tratou “de um ato bastante nobre".

A saída, em Setembro de 2022, do ex-braço direito de Brigitte Henriques, Didier Seminet, desencadeou uma profunda crise da qual o Comité Olímpico francês nunca recuperou.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro