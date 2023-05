Tina Turner, rainha do rock n roll, morreu aos 83 anos

Música

Tina Turner morreu "pacificamente" na noite de quarta-feira aos 83 anos na sua casa na Suíça, perto de Zurique. Na sua longa carreira, que começou nos anos 50, Tina Turner ganhou 12 Grammys e foi a primeira mulher a figurar na capa da revista "Rolling Stone".

Publicidade Continuar a ler

Nascida em 1939 com o nome de Anna Mae Bullock no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, Tina Turner começou a cantar aos 16 anos e integrou rapidamente o grupo de blues "Kings of Rythm" liderado por Ike Turner, que seria seu marido até 1978. Com este grupo e mais tarde o grupo "The Ike and Tina Turner Revue", a cantora afro-americana percorreu os Estados Unidos em várias digressões, enfrentando no seu caminho a segregação então em vigor no país e o racismo vigente na sociedade norte-americana.

Ao lado de Ike Turner, Tina conheceu o sucesso com músicas como "Proud Mary", mas conheceu também durante décadas a violência doméstica, sendo obrigada pelo marido a cantar mesmo quando estava doente, tendo chegado a actuar com uma pneumonia. Finalmente, em 1978, Tina Turner fugiu de um hotel onde pernoitava com Ike e nunca mais voltou. Foi uma das primeiras estrelas feminina da música a falar sobre violência doméstica, tendo editado várias biografias em que contou a sua história.

Próxima dos 40 anos, psicologimanete abalada após anos de abuso e arruinada financeiramente, Tinar Turner volta à ribalta nos anos 80 onde conhece os seus maiores triunfos musicais, com temas como "What's Love Got To Do With It", "Private Dancer" ou ainda "I Can't Stand the Rain". A partir daí, a carreira de Tina Turner foi coroada com outros sucessos como "Simply The Best" ou mesmo "GoldenEye", banda sonora do filme de James Bond com o mesmo título.

Entre os seus maiores fãs contam-se Mike Jagger, vocalista dos Rolling Stones, Rod Stewart, David Bowie, mas também Beyonce ou Oprah Winfrey. Durante a sua carreira, Tina Turner vendeu 150 milhões de álbuns, ganhou 12 Grammys, entrou no Rock and Roll Hall of Fame com Ike em 1991 e depois sozinha em 2021.

Há 10 anos, Tina Turner casou-se com o seu companheiro de longa data, Erwin Bach, tendo pedido a nacionalidade Suíça. segundo o seu agente, Tina Turner morreu "pacificamente" na quarta-feira sua casa junto a Zurique.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro