EUA: Líder do grupo de extrema-direita condenado a 18 anos de prisão

O líder da milícia de extrema-direita Oath Keepers, Stewart Rhodes, foi condenado a 18 anos de cadeia esta quinta feira, 25 de Maio, acusado de conspiração e de outros crimes relacionados com o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, a 6 de janeiro de 2021.

O fundador do grupo de extrema-direita Oath Keepers, apresentou-se diante do juiz distrital Amit Mehta, como um "prisioneiro político" que, tal como ex-Presidente Donald Trump, estava apenas opor-se às pessoas que querem destruir o país.

"Sou um prisioneiro político e, tal como o Presidente Trump, o meu único crime é opor-me àqueles que estão a destruir o nosso país", defendeu Rhodes.

Argumentos refutados pelo juiz distrital, reiterando que Stewart Rhodes representa uma ameaça e um perigo para o país e que durantes anos tentou que a democracia dos Estados Unidos se transformasse em violência.

"No momento em que for solto, quando for, sei que voltará a ficar pronto para pegar em armas contra o seu Governo", disse o juiz distrital Amit Mehta.

A defesa de Stewatt Rhodes, que vai recorrer da sentença, disse que os procuradores estão a tentar, injustamente, fazer de Rhodes o rosto dos acontecimentos no Capitólio.

A 6 de Janeiro de 2021, milhares de apoiantes do então Presidente Donald Trump invadiram o Capitólio, nos Estados Unidos, numa tentativa de impedir que o Congresso realizasse uma sessão conjunta para certificar a vitória do presidente eleito, Joe Biden. Cinco pessoas morreram, incluindo um polícia.

A longa investigação que se seguiu resultou na prisão de mais de mil pessoas e quase 300 foram condenadas a penas de prisão, a mais pesada tinha sido, até agora, de 14 anos.

Dois outros membros da milicia de extrema-direita, absolvidos da acusação de sedição, mas condenados por outros crimes, vão conhecer as sentenças esta sexta-feira. Quatro outros membros, considerados culpados de conspiração sediciosa num segundo julgamento em Janeiro, devem ser sentenciados na próxima semana.

Estas condenações represnetam um duro golpe para o grupo de extrema-direita- Oath Keepers- que Rhodes fundou em 2009 e que se transformou num dos mais relevantes milícias antigovernamentais de extrema-direita nos Estados Unidos.

