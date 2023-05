Fim da campanha eleitoral na Turquia

Turquia

Termina esta sexta-feira, 26 de Maio, a campanha eleitoral na Turquia, com vista à segunda volta das eleições presidenciais disputados pelo Presidente cessante Recep Tayyip Erdogan e pelo candidato da oposição unida, Kemal Kiliçdaroglu. O tema dos refugiados e as questões nacionalistas marcaram os discursos políticos desta campanha eleitoral.

A campanha eleitoral ficou marcada pela tentativa de captar os votos do nacionalista de direita, Sinan Ogan, o terceiro candidato mais votado com 5,2%. A questão do terrorismo separatista curdo e os refugiados dominaram os debates políticos, numa Turquia que acolhe cercade 6 milhões de refugiados-3,5 milhões de sírios- ou seja, o país do mundo com mais refugiados.

Os dois candidatos à segunda volta das presidenciais prometeram lutar contra todas as formas de terrorismo e enviar os refugiados para os países de origem. Recep Tayyip Erdogan evocou um plano para o repatriamento voluntário de 1 milhão de refugiados sírios, em condições seguras. Já kemal Kiliçdaroglu apresentou um plano mais radical, prometendo enviar todos os refugiados para os países de origem, num período máximo de 2 anos.

Sinan Ogan que decidiu apoiar Erdogan, que parte como favorito para esta segunda volta, acrescentou que a maioria que o partido do Presidente cessante conseguiu no parlamento oferece mais garantias.

Recep Erdogan que contrariou todas as sondagens e expectativas, obtendo 49,5% do voto, contra 44,9% do opositor Kemal Kiliçdaroglu, parte como favorito para esta segunda volta. Resta saber se a ala esquerda da oposição e os curdos mantém, nesta segunda volta, o apoio ao candidato da oposição Kemal Kiliçdaroglu.

Sessenta milhões de eleitores turcos voltam às urnas este domingo, 28 de Maio, na segunda voltas das presidenciais disputados pelo Presidente cessante Recep Tayyip Erdogan, no poder há 21 anos, e o candidato da oposição unida, Kemal Kiliçdaroglu.

