Futebol: Real Madrid recuperou segundo lugar após escândalo de racismo em torno de Vinícius Júnior

O FC Barcelona sagrou-se Campeão de Espanha, no entanto nem o segundo, nem o terceiro posto estão definidos entre Real Madrid e Atlético Madrid no campeonato espanhol da primeira divisão de futebol.

O líder e campeão em Espanha é o FC Barcelona com 85 pontos, após 36 jornadas realizadas, a duas jornadas do fim do campeonato.

Os ‘Blaugranas’ têm 11 pontos de vantagem em relação ao Real Madrid e têm 12 pontos em relação ao Atlético Madrid.

FC Barcelona não vence desde que se sagrou Campeão

Os ‘Blaugranas’ perderam por 3-1 na deslocação ao terreno do Valladolid. O único golo do FC Barcelona foi apontado pelo polaco Robert Lewandowski, enquanto os três tentos do Valladolid foram marcados pelo equatoriano Gonzalo Plata, pelo canadiano Cyle Larin e pelo dinamarquês do FC Barcelona, Andreas Christensen, na própria baliza.

Recorde-se que na 35ª jornada, o FC Barcelona foi derrotado em casa, no Camp Nou, por 1-2 pela Real Sociedad.

O FC Barcelona lidera a Liga Espanhola com 85 pontos, contando com 27 triunfos, quatro empates e cinco derrotas nesta época 2022/2023.

Real Madrid, outra vez no 2° lugar

Os ‘Merengues’ venceram por 2-1 o Rayo Vallecano, no Estádio Santiago Bernabéu. Os golos dos madrilenos foram marcados pelo francês Karim Benzema e pelo brasileiro Rodrygo, enquanto o único tento do Rayo foi da autoria do espanhol Raúl de Tomás.

Um jogo em que Vinícius Júnior, o avançado brasileiro do Real, foi homenageado pelo estádio aos 20 minutos de jogo, correspondente ao número do jogador, e também pelos colegas de equipa que tinham todos uma camisola do atleta que foi vítima de actos racistas no encontro frente ao Valência.

Apesar de ter sido despenalizado, após o vermelho directo nesse encontro frente ao Valência, a equipa preferiu prescindir do jogador que estava bastante abalado com os acontecimentos.

Na 35ª jornada, o Real Madrid perdeu por 1-0 na deslocação ao terreno do Valência, no entanto o encontro acabou por ser destaque pela negativa visto que o avançado brasileiro dos ‘Merengues’ sofreu actos racistas como gritos simulando os macacos e insultos racistas. O jogo prosseguiu até ao fim e Vinícius Júnior até foi expulso por ter agredido um adversário, Hugo Duro. O problema? É que o VAR não mostrou todas as imagens ao árbitro em que se vê o avançado brasileiro ser agredido, estrangulado pelo espanhol Hugo Duro. Por não ter todos os elementos em mãos, no momento da decisão, a liga espanhola decidiu anular o vermelho e suspender o árbitro do VAR que omitiu essas imagens.

Com esta vitória, na 36ª jornada, os madrilenos subiram para o segundo lugar com 74 pontos, a onze dos líderes catalães do FC Barcelona, mas agora com um ponto de vantagem em relação ao Atlético Madrid.

De notar que no terceiro lugar está agora o Atlético Madrid que empatou a três bolas na deslocação ao terreno do Espanyol Barcelona.

Um resultado que complica a luta pelo segundo lugar visto que na 35ª jornada, o Atlético tinha vencido por 3-0 o Osasuna.

Os ‘Colchoneros’ estão no terceiro posto com 73 pontos, um ponto atrás do Real Madrid.

A próxima jornada decorre entre 27 e 28 de Maio: o Real Madrid desloca-se ao terreno do Sevilha, o Atlético Madrid recebe a Real Sociedad, enquanto o FC Barcelona acolhe o Maiorca.

Vinícius Júnior, avançado brasileiro, acusa adeptos do Valência de proferir insultos racistas. © AFP - JOSE JORDAN

