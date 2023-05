Futebol: Benfica sagrou-se Campeão de Portugal

Futebol

O Benfica conquistou o título de Campeão de Portugal pela 38ª vez, ao derrotar o Santa Clara por 3-0 na 34ª e última jornada da Liga Portuguesa de futebol.

O Sport Lisboa e Benfica termina a época 2022/2023 no primeiro lugar na tabela classificativa da Liga Portuguesa de futebol com 87 pontos, isto após o triunfo por 3-0 frente ao Santa Clara no Estádio da Luz em Lisboa.

Os encarnados sagraram-se campeões de Portugal mas a tarefa não foi fácil…

O Benfica contava apenas com dois pontos de vantagem em relação ao FC Porto e tinha de vencer, ou pelo menos empatar, para conquistar o troféu de campeão.

No caso de um empate dos lisboetas, o FC Porto não podia vencer com uma diferença de golos de +11, por exemplo 11-0, 12-1, 13-2… etc.

Mas as várias hipóteses acabaram por terras rapidamente.

No Estádio da Luz, em Lisboa, os encarnados abriram o marcador aos 7 minutos com um golo do avançado português Gonçalo Ramos.

A vencer por 1-0, o Benfica já tinha uma vantagem sobre o Santa Clara, no entanto a equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt continuou a atacar.

Aos 28 minutos, o avançado português Rafa Silva apontou o segundo golo a favor dos lisboetas. No intervalo as águias venciam por 2-0.

Nessa altura já pouco importava o resultado do FC Porto, mas mesmo assim os encarnados continuaram a atacar e acrescentaram um terceiro golo apontado pelo espanhol Álex Grimaldo, de grande penalidade. O lateral espanhol despede-se da equipa lisboeta com um golo antes de rumar aos germânicos do Bayer Leverkusen para a próxima temporada.

O Benfica acabou por vencer por 3-0 o Santa Clara perante um estádio cheio. É o 38° troféu de Campeão de Portugal.

Gonçalo Ramos (esquerda), avançado português do SL Benfica. © LUSA - ANTONIO COTRIM

FC Porto venceu mas não foi suficiente

O FC Porto venceu o Vitória Sport Clube - Vitória de Guimarães, por 3-0, em casa no Estádio do Dragão na Cidade Invicta.

Os dragões tinham duas hipóteses para revalidar o título conquistado no ano passado: vencer por mais de 11 golos de diferença se o Benfica empatar frente ao Santa Clara, ou vencer, nem que seja pela margem mínima, e esperar por uma derrota dos encarnados.

O encontro até começou da melhor maneira visto que os dragões abriram o marcador aos 8 minutos pelo avançado iraniano Mehdi Taremi.

Os azuis e brancos não iam ficar por aí, e aos 32 minutos, o internacional português Otávio acrescentou um segundo tento.

Isto antes do terceiro da autoria do avançado brasileiro Evanilson, aos 39 minutos, o que significava que o Porto vencia por 3-0 no intervalo e apenas estava à espera de um deslize do Benfica.

Durante a segunda parte nada mudou. O FC Porto acabou por vencer por 3-0, e terminou no segundo lugar com 85 pontos, a dois do SL Benfica.

Os dragões perderam o título conquistado no ano passado, mas alcançaram no entanto o apuramento para a fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões.

Mehdi Taremi, avançado iraniano do FC Porto. © LUSA - PAULO CUNHA

Braga no 3° lugar, Sporting CP no 4°

O Sporting de Braga ocupa o último lugar no pódio com 75 pontos, e defronta neste sábado o Paços de Ferreira na última jornada.

O terceiro lugar dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões europeus de futebol.

O Sporting Clube de Portugal terminou no quarto posto com 74 pontos, e está apurado para… a Liga Europa.

Os leoninos venceram por 1-2, na sexta-feira 26 de Maio, em jogo antecipado, na deslocação ao terreno do Vizela e terminaram a temporada 2022/2023 com um triunfo.

Os tentos do Sporting CP foram apontados pelo português Gonçalo Inácio e pelo cabo-verdiano do Vizela, Ivanildo Fernandes, na própria baliza, enquanto o único golo dos vizelenses foi da autoria do avançado montenegrino Milutin Osmajic.

De notar que na parte de baixo da tabela classificativa, o Paços de Ferreira, 17° com 23 pontos, e o Santa Clara, 18° com 22 pontos, estão despromovidos e vão jogar na segunda divisão na próxima temporada.

Quanto ao Marítimo, 16° com 26 pontos, vai defrontar o terceiro classificado da segunda divisão, o Estrela de Amadora, num play-off para definir quem sobe ou quem desce.

A 34ª e última jornada da Liga Portuguesa decorreu neste sábado 27 de Maio e encerrou assim a temporada 2022/2023 da primeira divisão de futebol.

Francisco Trincão, avançado do Sporting CP. © LUSA - MIGUEL A. LOPES

