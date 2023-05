Futebol: Luta acesa pelo segundo lugar entre Real e Atlético em Espanha

Futebol

O FC Barcelona, que se sagrou Campeão de Espanha, venceu por 3-0 o Maiorca na 37ª jornada da Liga espanhola de futebol, enquanto nem o segundo, nem o terceiro posto estão definidos entre Real Madrid e Atlético Madrid.

Rodrygo (centro), avançado brasileiro do Real Madrid.

O líder e campeão em Espanha é o FC Barcelona com 88 pontos, após 37 jornadas realizadas, a uma jornada do fim do campeonato.

Os ‘Blaugranas’ têm 11 pontos de vantagem em relação ao Real Madrid e têm 12 pontos em relação ao Atlético Madrid.

FC Barcelona venceu em casa

Os ‘Blaugranas’ venceram por 3-0 o Maiorca no Estádio Camp Nou. Os golos do FC Barcelona foram apontados pelo hispano-guineense Ansu Fati, que bisou, e pelo espanhol Pablo Gavi.

O FC Barcelona lidera a Liga Espanhola com 88 pontos, contando com 28 triunfos, quatro empates e cinco derrotas nesta época 2022/2023.

Real Madrid continua no 2° lugar

Os ‘Merengues’ venceram por 1-2 na deslocação ao terreno do Sevilha. Os golos dos madrilenos foram marcados pelo brasileiro Rodrygo, que bisou, enquanto o único tento do Sevilha foi da autoria do espanhol Rafa Mir.

Com esta vitória, na 37ª jornada, os madrilenos ocupam o segundo lugar com 77 pontos, a onze dos líderes catalães do FC Barcelona, mas com um ponto de vantagem em relação ao Atlético Madrid.

De notar que no terceiro lugar está o Atlético Madrid que venceu por 2-1 a Real Sociedad.

Os ‘Colchoneros’ estão no terceiro posto com 76 pontos, um ponto atrás do Real Madrid.

A próxima e última jornada decorre a 4 de Junho: o Real Madrid defronta o Athletic Bilbau, o Atlético Madrid desloca-se ao terreno do Villarreal, enquanto o FC Barcelona desloca-se ao terreno do Celta de Vigo.

Ansu Fati, avançado hispano-guineense do FC Barcelona. © AFP - PAU BARRENA

