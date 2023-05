Futebol: Manchester City encerrou campeonato inglês com derrota

Futebol

O Manchester City, que se sagrou Campeão pela terceira vez consecutiva, acabou por perder por 1-0 na deslocação ao terreno do Brentford num jogo a contar para a trigésima oitava e última jornada da Liga Inglesa de futebol.

O único golo dos ‘Bees’ foi apontado pelo defesa jamaicano Ethan Pinnock aos 85 minutos de jogo.

O Manchester City terminou no primeiro lugar na tabela classificativa com 89 pontos, visto que no jogo em atraso da 32ª jornada, os ‘Citizens’ empataram a uma bola frente ao Brighton & Hove Albion.

Os ‘Citizens’ acabaram o campeonato com cinco pontos de vantagem sobre os ‘Gunners’.

Os ‘Citizens’ arrecadaram o nono título de Campeão inglês, sendo o terceiro consecutivo para a equipa liderada pelo treinador espanhol Pep Guardiola que ainda tem um desafio pela frente: vencer a Liga dos Campeões, um troféu que a equipa inglesa nunca conquistou na história e para isso terá de derrotar a 10 de Junho os italianos do Inter Milão.

No segundo lugar, com 84 pontos, terminou o Arsenal que venceu por 5-0 o Wolverhampton nesta 38ª jornada. 26ª vitória para os ‘Gunners’ nesta época 2022/2023.

Os golos dos londrinos foram apontados pelo suíço Granit Xhaka, que bisou, pelo inglês Bukayo Saka, pelo brasileiro Gabriel Jesus e pelo polaco Jakub Kiwior.

No que diz respeito aos outros favoritos ao título, o Manchester United terminou na terceira posição com 75 pontos. Os ‘Red Devils' venceram por 2-1 no Fulham na 38ª jornada e também tinham vencido o Chelsea por 4-1 num jogo em atraso da 32ª jornada.

Quanto ao Newcastle acabou no quarto posto com 71 pontos, isto após o empate a uma bola na deslocação ao terreno do Chelsea na 38ª jornada, e também após o empate sem golos frente ao Leicester City na 37ª jornada.

De referir ainda que o Liverpool terminou na quinta posição com 67 pontos, após o empate a quatro bolas na deslocação ao terreno do Southampton.

O Brighton & Hove Albion, 6° com 62 pontos, e o Aston Villa, 7° com 61 pontos, apuraram-se para as competições europeias.

Por fim, o Tottenham terminou no oitavo posto com 60 pontos, enquanto o Chelsea acabou no décimo segundo lugar com 44 pontos. Os dois clubes estão fora das competições europeias.

Manchester City, Arsenal, Manchester United e Newcastle apuraram-se para a Liga dos Campeões europeus de futebol, o Liverpool e Brighton & Hove Albion para a Liga Europa, e o Aston Villa para a Liga Conferência Europa.

De notar que três clubes descem de divisão e deixam a Premier League: o Leicester, o Leeds e o Southampton.

Manchester City venceu a Premier League versão 2022/2023. © AP - Martin Rickett

