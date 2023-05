Roland-Garros: Nuno Borges apurou-se para a segunda ronda do torneio parisiense

Ténis

O quadro principal de Roland-Garros, o Grand Slam francês, arrancou neste domingo, 28 de Maio, com a presença de quatro atletas lusófonos: o português Nuno Borges e os brasileiros Thiago Monteiro e Thiago Seyboth Wild nos masculinos, e a brasileira Beatriz Haddad Maia nas femininas.

Neste domingo, 28 de Maio, o primeiro lusófono entrou em campo, o português Nuno Borges que defrontou o norte-americano John Isner, antigo número 8 mundial.

No ‘court’ 12, o atleta luso acabou por vencer em cinco sets com os parciais de 6-4, 5-7, 7-6 (7-3), 4-6 e 7-6 (11-9) em 3 horas e 58 minutos de jogo.

Depois do triunfo, o tenista português estava satisfeito: «Entrei muito bem, praticamente não falhei uma bola, pelo menos nos meus jogos de serviço. Foi uma batalha mental gigante. Já o vi muitas vezes na televisão e os encontros dele são sempre a mesma coisa. Ele baseia muito o jogo no serviço e causa muita pressão nos jogos de resposta, porque também é um jogador que consegue causar estragos no fundo do campo. É preciso aceitar que os erros dele são bons para mim. Foram muitos altos e baixos. Acho que foi um triunfo merecido», afirmou Nuno Borges.

Na segunda ronda o atleta luso vai defrontar o vencedor do encontro entre o espanhol Bernabé Zapata Miralles e o argentino Diego Schwartzman.

No que diz respeito ainda à primeira ronda do quadro principal, ainda há três atletas brasileiros que não entraram na prova: Thiago Monteiro vai medir forças com o germânico Yannick Hanfmann, Thiago Seyboth Wild vai defrontar o russo Daniil Medvedev, e a brasileira Beatriz Haddad Maia vai ter pela frente a germânica Tatjana Maria.

