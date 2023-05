Ministro francês diz que Twitter pode ser banido da União Europeia

Tecnologia

A rede social Twitter abandonou o Código de Conduta Reforçado sobre Desinformação da União Europeia e pode mesmo vir a ser banido dos 27 Estados-membros já que a partir de Agosto esta será uma lei obrigatória para todas as plataformas que actuam no continente, ameaçou o ministro francês Telemunicações.

Publicidade Continuar a ler

O Twitter anunciou que vai abandonar o seu compromisso com o quadro de boa práticas da União Europeia sobre as redes sociais, Código de Conduta Reforçado sobre Desinformação, e os dirigentes europeus estão preocupados, já que a partir de Agosto, estas regras serão obrigatórias. Entre algumas das principais medidas estão a obrigação de retirar conteúdos ilícitos e proibição de publicidade focada em menores. Quem não cumprir estas regras pode ser multado até 6% dos seus lucros.

Thierry Breton, comissário europeu do Mercado Interno da União Europeia, avisou que o Twitter "pode fugir, mas não se pode esconder" e que a empresa de Elon Musk não terá outra alternativa a não ser obedecer às leis europeias caso queira continuar a ter utilizadores europeus.

Já o ministro das Telecomunicações francês, Jean-Noël Barrot, disse hoje na rádio Franceinfo que o Twitter pode mesmo ser banido caso não obdeça às novas leis a partir de Agosto.

"O Twitter vai ser banido da União Europeia caso não esteja de acordo com as nossa regras. Eu espero que o Twitter e o seu regulamento estejam de acordo com as nossas regras até 25 de agosto, senão não serão bem vindos na Europa", defendeu o ministro.

Antes de ser comprado por Elon Musk, o Twitter tinha uma equipa dedicada ao combate à desinformação, mas a maior parte destes especialistas terá já saído da empresa ou sido despedidos pela nova administração.

O código da União Europeia é seguido por várias plataformas, incluindo Meta - que inclui Facebook e Instagram -, mas também TikTok, Google, Microsoft eTwitch.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro