Primeiro-ministro anuncia eleições legislativas antecipadas para 23 de Julho

Espanha

Pedro Sanchez, primeiro-ministro espanhol, anunciou hoje a convocação de eleições legislativas antecipadas em Espanha para 23 de Julho, após uma derrota de larga escala neste Domingo nas eleições regionais onde a direita levou a melhor em muitos bastiões da esquerda.

Face a uma derrota em que das 10 regiões controladas pela esquerda, a direita conseguiu conquistar seis, incluindo bastiões como Sevilha ou Valência, o socialista e primeiro-ministro Pedro Sanchez anunciou hoje a antecipação das eleições legislativas para 23 de Julho argumentando que os resultados das eleições regionais de Domingo são da sua responsabilidade e colocam em causa o cumprimento do seu mandato à frente do Executivo espanhol, já que deixam "dúvidas" sobre as preferências dos espanhóis para a liderança do país.

“Assumo os resultados na primeira pessoa e acredito que é necessário dar uma resposta. Muitos presidentes com gestões impecáveis deixaram de o ser”, afirmou o chefe do Governo de coligação PSOE-Unidas Podemos.

O grande vencedor da noite de domingo foi o Partido Popular, partido conservador de direita, que ultrapassou as suas expectativas mais optimistas nestas eleições conseguindo não só reforçar a sua presença onde já era maioritário como Madrid ou Murcia, mas também conquistando novas cidades, com o líder do partido, Alberto Núñez Feijóo, a declarar que este tinha sido apenas "um primeiro passo" para a retomada do poder, com uma derrota pesada para os socialistas.

Das seis novas regiões conquistadas pelo PP à esquerda, em cinco o Vox, partido de extrema-direita, deverá apoiar a direita tradicional de forma a garantir a maioria absoluta nestes territórios.

Entretanto, os partidos espanhóis vão começar a posicionar-se face às eleições de 23 de Julho, já que o calendário eleitoral conta com menos de dois meses e este escrutínio vai acontecer durante a presidência de Espanha da União Europeia que começa no dia 1 de Julho. Originalmente, as eleições deveriam acontecer só no final do ano, numa data que ainda não tinha sido marcada.

