Moscovo atacada por drones em prédios residenciais

As autoridades russas deram conta hoje de um "ataque sem precedentes" contra Moscovo, com drones a atingirem a capital e causando estragos em prédios e dois feridos ligeiros.

Esta manhã, "um enxame" de oito drones atingiu Moscovo, no terceiro dia que a cidade é visada por este tipo de ataques. Sem precisar quantos engenhos tocaram a capital russa, as autoridades culparam Kiev por este ataque que fez dois feridos ligeiros e causou estragos em pelo menos dois prédios residenciais numa das zonas ricas de Moscovo. As forças anti-aereas russas terão resultado, conseguindo abater alguns drones.

Esta é a primeira vez que Moscovo é visada directamente por drones, embora durante o mês de Maio, as autoridades russas tenham dito ter interceptado vários drones no seu espaço aéreo. embora estes ataques ainda não tenham sido reconhecidos por parte dos ucranianos, esta pode se ruma estratégia que faz parte da grande ofensiva que a Ucrânia anunciou nos últimos dias de forma a tentar expulsar as forças russas do seu território.

Do seu lado, a Ucrânia anunciou também ter sido atingida por dezenas de drones, tendo conseguido abater 29 dos 31 engenhos que chegaram ao país enviados pelo Kremlin. Na segunda feira, os russos tinha já enviado um ataque de larga escala de mísseis durante a noite, levando vários residentes da cidade a procurarem refúgio.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, que recentemente forneceu o sistema de defesa anti-aéreo Patriot aos ucranianos, disse que estes ataques em larga da Rússia "já eram esperados" e que é preciso agora continuar a apoiar a UcRânia com mais material bélico.

