Futebol: Sevilha arrecadou 7° troféu na Liga Europa

Os espanhóis do Sevilha venceram a Liga Europa pela sétima vez na história, sendo o clube com mais triunfos na segunda maior prova organizada pela UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

O Sevilha não tinha uma tarefa fácil pela frente, os italianos da AS Roma, clube comandado pelo português José Mourinho que em cinco finais europeias, tinha vencido cinco (!).

Recorde-se que José Mourinho arrecadou duas Ligas dos Campeões com Inter Milão e FC Porto, duas Ligas Europa com Manchester United e FC Porto, e uma Liga Conferência Europa com a AS Roma, este último troféu no ano passado durante a temporada 2021/2022.

A final, que decorreu na Puskás Aréna em Budapeste na Hungria, até começou melhor para os pupilos de José Mourinho visto que o avançado argentino Paulo Dybala abriu o marcador aos 35 minutos de jogo.

No intervalo José Mourinho caminhava para um sexto triunfo.

No entanto, a segunda parte foi mais complicada para os romanos. O Sevilha atacou muito mais e a AS Roma recuou muito no terreno, defendendo a vantagem adquirida na primeira parte.

A sorte acabou por bater à porta dos sevilhanos visto que o defesa italiano da AS Roma, Gianluca Mancini, marcou na própria baliza, isto após um cruzamento do defesa espanhol e capitão Jesús Navas, aos 55 minutos.

Gianluca Mancini acabou por estar no melhor e no pior momento da equipa transalpina visto que cruzou para o golo de Dybala, mas também marcou na própria baliza.

Com as duas equipas empatadas a uma bola, o jogo seguiu para o prolongamento no fim dos 90 minutos de tempo regulamentar.

Durante o prolongamento, cada uma das equipas teve algumas oportunidades para marcar o segundo, mas nenhuma conseguiu concretizar essas ocasiões.

Na marcação das grandes penalidades, o Sevilha vai vencer por 4-1 com uma defesa do guarda-redes marroquino dos sevilhanos, Yassine Bono, sendo que os transalpinos falharam duas.

Recorde-se que o internacional marroquino já tinha mostrado ser um jogador muito forte nesse exercício durante o Mundial de 2022 no Qatar com a Selecção marroquina que chegou às meias-finais da prova.

O Sevilha venceu o sétimo troféu na Liga Europa em sete finais, e foi José Mourinho que acabou por perder a sua primeira final europeia.

De notar que atrás do Sevilha, encontramos quatro equipas com três triunfos na prova: Atlético Madrid, Juventus, Inter Milão e Liverpool.

A Liga Europa, que também já se chamou Taça UEFA, é a segunda maior prova de clubes da UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

