Quase 300 pessoas morreram num acidente ferroviário na Índia

Acidente

Um acidente na sexta-feira à noite entre três comboios, incluindo um comboio de mercadorias, fez 288 mortos perto de Balasore, no estado de Odisha, na Índia. As equipas de socorro ainda estão a tentar encontrar sobreviventes.

Publicidade Continuar a ler

A Índia acordou esta manhã para um dos maiores desastres ferroviários da sua história, com um acidente entre três comboios a causar quase 300 mortos e mais de 850 feridos, no estado de Odisha, no Centro-Este do país. O acidente decorreu na noite de sexta-feira quando um comboio expresso que liga as cidades de Bangalore a Calcutá descarrilou e embateu noutro comboio de passageiros que por sua vez embateu num comboio de mercadorias.

Este encadeamento de colisões destruiu completamente muitas das carruagens, atirando-as para longe dos carris e matando imediatamente muitas das pessoas a bordo. As equipas de socorro acorreram ao local, mas a violência dos embates tem dificultado as buscas por sobreviventes, com os bombeiros no local a avisarem que o número de mortos pode subir para perto de 400.

Os passageiros que sobreviveram, a maior parte viajantes que estavam nas últimas carruagens, descreveram à AFP um cenário de terror, com feridos espalhados por vários quilómetros e muitos gritos de pedidos de ajuda durante a noite, enquanto as equipas tentavam acorrer ao local. Pelo menos 850 feridos foram hospitalizados e foram mobilizadas 200 ambulâncias para o local.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que deve visitar ainda hoje o local do acidente e os hospitais para onde foram levados os feridos, disse estar "chocado" com o acidente" e expressou as suas condolências às famílias das vítimas mortais.

A Índia tem sido palco de alguns dos maiores desastres ferroviários do Mundo, devido à sua extensa rede de comboios, com o mais mortal a ter ocorrido em 1981 quando um comboio em Biha caiu de uma ponte e caiu ao rio matando entre 800 e 1.000 pessoas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro