Novo ataque russo a Dnipro mata uma criança e fere mais de 20 pessoas

Guerra na Ucrânia

Um ataque russo na noite de sábado à cidade de Dnipro, no centro da Ucrânia, atingiu dois prédios residenciais, matando uma criança e ferindo 22 pessoas.

Publicidade Continuar a ler

O ataque aéreo das forças russas aconteceu num bairro residencial da cidade de Dnipro, no centro da Ucrânia, e matou pelo menos uma criança, ferindo outras cinco e vários adultos. Entre os 22 feridos, pelo menos 17 estão hospitalziados enquanto as buscas por sobreviventes prosseguem nos prédios que acabaram por ruir.

O anúncio deste ataque foi feito pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, através das suas redes sociais indicando que este ataque pertence à onda concertada e reforçada de ataques planeados pelos russos de forma a travar a contra-ofensiva ucraniana que se está a preparar graças ao aramento cedido pelas forças ocidentais.

Já esta manhã, os misseis russos atingiram um aerodrome na cidade de Kropyvnytskyi, também no centro da Ucrânia. Dos seis misseis e vários drones, alguns acabaram por não ser travados atingiram esta localidade.

Os russo fizeram saber entretanto que mísseis ucranianos mataram pelo menos duas pessoas no sábado, em Belgorod, no território russo. No total, desde o início desta semana, pelo menos sete russos já terão morrido nas cidades junto à fronteira devido a ataques das forças ucranianas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro