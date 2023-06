Enviado do Papa tenta paz para a Ucrânia

Ucrânia/Rússia

Kiev – O enviado do Papa, o cardeal italiano D. Matteo Zuppi, era aguardado nesta segunda-feira na capital ucraniana para contactos visando por cobro ao conflito.Oriundo da comunidade Sant'Egidio o clérigo é sobejamente conhecido por ter participado activamente nos esforços de paz que desembocaram no Acordo para Moçambique de 1992.

Cardeal italiano, D. Matteo Zuppi, com o Papa Francisco no Vaticano.

Publicidade Continuar a ler

No terreno a Ucrânia alega ter avançado nesta segunda-feira com uma ofensiva perto de Bakhmut, no leste, enquanto a Rússia afirmava ter contrariado um ataque de grande envergadura no sul da região de Donetsk provocando a morte a 250 soldados ucranianos.

A guerra prossegue... e também a guerra da informação, tanto de um lado, como do outro.

Os russos alegam ter conseguido por cobro a uma ofensiva ucraniana de grande envergadura no Donbass, até ao momento Kiev afirma estar a registar avanços na área de Bakhmut.

Por outro lado o chefe da organização paramilitar Wagner afirmou ter capturado um oficial russo cuja unidade teria atacado as suas tropas.

E isto num novo exemplo da tensão entre o exército de Moscovo e estas milícias, supostamente aliadas, contra o inimigo que é a Ucrânia cujo território foi invadido pelas tropas russas desde Fevereiro do ano passado.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro