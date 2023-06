Futebol: Benzema encerra ciclo no Real Madrid, Ibrahimovic deixa futebol

Futebol

O francês Karim Benzema sai do Real Madrid neste fim de temporada, enquanto o sueco Zlatan Ibrahimovic colocou um ponto final na carreira. Dois destinos que se cruzaram neste fim de época 2022/2023.

Publicidade Continuar a ler

Na temporada em que o avançado francês recebeu a Bola de Ouro da revista francesa ‘France Football’, Karim Benzema vai deixar os espanhóis do Real Madrid com rumo, certamente, à Arábia Saudita.

Em 14 épocas ao serviço dos ‘merengues’, o antigo internacional francês conquistou tudo o que havia para conquistar: 5 Ligas dos Campeões, 5 Campeonatos do Mundo de clubes, 4 Supertaças europeias, e ainda 4 Ligas da Espanha, 3 Supertaças e 3 Taças ‘Copa del Rey’.

Um currículo invejável para o avançado gaulês que encerra o ciclo nos madrilenos com 353 golos em 647 jogos oficiais.

Karim Benzema é o segundo melhor marcador de sempre, apenas atrás do internacional português Cristiano Ronaldo, e é o quinto futebolista com mais presenças, atrás de Raúl, Casillas, Sanchís e Sergio Ramos.

Recorde-se que KB9 chegou ao Real Madrid no Verão de 2009 proveniente dos franceses do Lyon, clube onde foi formado.

Antes de se tornar na principal arma ofensiva dos ‘merengues’, KB9 fez uma dupla temível com CR7 – Cristiano Ronaldo -, na frente do ataque do Real Madrid.

Sem o internacional português, Karim Benzema afirmou-se e conquistou o seu lugar até arrecadar a Bola de Ouro durante esta época.

Agora o destino parece ser a Arábia Saudita e o clube do Al-Ittihad Jeddah. De notar que o campeonato saudita já conta com… Cristiano Ronaldo no Al-Nassr.

Karim Benzema arrecadou a Bola de Ouro. © REUTERS/Benoit Tessier

Adeus de Zlatan Ibrahimovic

O avançado sueco ainda parecia desejar continuar a aventura, mas o AC Milan, clube italiano, indicou que não o iria prolongar.

Aos 41 anos, Zlatan Ibrahimovic deixa o futebol, ainda não sabemos se jogará os próximos jogos da Selecção sueca com a qual ainda jogava também.

Certo é que fechou a carreira com um número incalculável de títulos, mas um nunca conseguiu vencer: a Liga dos Campeões a nível dos clubes, e nenhum título com a sua selecção, a Suécia.

No seu currículo consta um Campeonato do Mundo de clubes, uma Supertaça europeia, uma Liga Europeia, e ainda um campeonato espanhol, quatro ligas francesas, dois campeonatos neerlandeses e cinco ligas italianas, isto entre outros títulos como taças nacionais.

O avançado sueco agradeceu o apoio dos adeptos do AC Milan no passado sábado: «Guardo muitas memórias e muitas emoções neste estádio (ndr: San Siro). A primeira vez que cheguei a Milão, senti-me feliz. Na segunda vez, senti amor. Quero agradecer à minha família e àqueles que sempre me apoiaram pacientemente. Depois, à minha segunda família, os jogadores. Quero agradecer ao treinador e à equipa pela disponibilidade, aos directores pela oportunidade. E, do meu coração, quero agradecer aos adeptos. Vocês receberam-me de braços abertos, fizeram-me sentir em casa. Vou ser adepto do Milan para o resto da minha vida. Chegou a hora de dizer adeus ao futebol, mas não a vocês», afirmou Zlatan Ibrahimovic.

De referir que, em termos estatísticos, Ibrahimovic apontou 573 golos em 988 realizados. O avançado sueco representou o Malmö, clube do seu país, o Ajax nos Países Baixos, a Juventus, o Inter e o AC Milan na Itália, o FC Barcelona em Espanha, o PSG em França, o Manchester United na Inglaterra e o LA Galaxy nos Estados Unidos.

De notar ainda que, com a Selecção sueca, participou em quatro europeus - 2004, 2008, 2012 e 2016 -, e em dois mundiais - 2002 e 2006.

Zlatan Ibrahimovic, avançado sueco. © AFP/File

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro