Meio ambiente

Dia Mundial do Ambiente destaca soluções contra poluição plástica

Maputo – Esta segunda-feira, 5 de Junho, assinalou-se os 50 anos do Dia Mundial do Ambiente.A efeméride envolve governos, empresas, celebridades e cidadãos na concentração de esforços para aumentar a consciencialização sobre a problemática da questão ambiental.O Dia Mundial do Ambiente 2023 destaca as principais soluções para combater a poluição por plástico. Mais de 400 milhões de toneladas de plástico são produzidas a cada ano, metade das quais de uso único.

O plástico é uma praga, em termos de poluição, que ameaça o meio ambiente e provoca a degradação da biodiversidade.(Ilustração ) © Hotli Simanjuntak/EPA

Texto por: Catarina Ruivo