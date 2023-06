Ucrânia

Explosão destrói barragem no sul da Ucrânia

O governo ucraniano acusou esta terça-feira a Rússia de ter feito explodir uma barragem perto da cidade Kherson, no sul do país. Dezenas de localidades inundadas pelo rio Dnipro foram evacuadas. Moscovo e Kiev trocam acusações sobre a responsabilidade do ataque.

Vista da central hidroeléctrica de Kakhovskaya em ruínas, 6 de junho de 2023 © Reuters/via REUTERS

Texto por: RFI