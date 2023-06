Quirguistão: trinta pessoas detidas por "tentativa de golpe de estado"

Quirguistão

Os serviços de segurança nacional do Quirguistão anunciaram nesta terça-feira (6) a detenção de trinta pessoas que estariam supostamente a preparar um golpe de estado. Estes acontecimentos ocorrem num momento delicado para o país, com o aumento da pressão externa exercida sobre aquela nação.

Na segunda-feira uma série de vídeos surgiram nas redes sociais e na televisão local do Quirguistão que mostravam uma operação levada a cabo por homens armados um pouco por toda a capital, mas sem fornecer detalhes.

Logo pela manhã de terça-feira um comunicado emitido pelos serviços de segurança nacional do Quirguistão, GKNB, confirmaram o motivo da série de detenções que ocorreram naquele pequeno país da Ásia Central.

"O Comité do Estado de Segurança Nacional (...) desmantelou as actividades ilegais de um grupo de pessoas que se preparava clandestinamente para organizar distúrbios no país com o objectivo de tomar o poder pela força", afirmam os serviços secretos num comunicado.

O líder do partido político "Eldik Kenech" (Conselho do Povo), que não tem representação no Parlamento, é acusado pelo GKNB de ser o mandante deste grupo de mais de 100 pessoas e de ter organizado "reuniões clandestinas para discutir os planos tomar o poder pela força”. O GKNB garante que o grupo incriminado estaria prestes a “receber em breve financiamento do estrangeiro”.

Estes acontecimentos ocorreram poucos dias depois de uma visita ao Quirguistão do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, durante a qual o presidente Sadyr Japarov prometeu sua "prontidão para trabalhar de mãos dadas com a União Europeia". O Quirguistão acolheu nesta sexta-feira a segunda cimeira entre chefes de Estado da Ásia central e da União Europeia.

Apesar de não possuir uma saída para o mar, o Quirguistão é um país estratégico na sua região. Situado entre o Cazaquistão e a China, esta ex-república soviética passou por múltiplas crises políticas desde a queda da União Soviética em 1991. O país foi sacudido por três revoluções, em 2005, 2010 e 2020.

