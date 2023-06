Ucrânia: enviado da Santa Sé termina hoje visita a Kiev e deve ir a Moscovo

Ucrânia

O arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, cardeal D. Matteo Zuppi, encontra-se hoje em Kiev para se encontrar com as autoridades ucranianas. O enviado especial da Santa Sé deve finalizar a sua missão nesta terça-feira e pretende conversar com o presidente russo Vladimir Putin.

O cardeal D. Matteo Zuppi encontra-se em Kiev no dia de hoje para chefiar a missão especial da Santa Sé, com o intuito de se encontrar com as autoridades ucranianas.

Publicidade Continuar a ler

Termina no dia de hoje a curta, mas importante, viagem do Cardeal D. Matteo Zuppi a Kiev, na Ucrânia. O arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana reafirmou o objectivo de sua missão e reiterou que o Papa Francisco está envolvido “até às lágrimas” no conflito na Ucrânia, que já dura há cerca de um ano e meio.

O principal objectivo do enviado pelo Papa Francisco “é de escutar com profundidade as autoridades ucranianas sobre os caminhos possíveis para alcançar uma paz justa e apoiar gestos humanitários que ajudem a aliviar as tensões”, segundo consta do comunicado oficial do Vaticano.

Refira-se que Zelensky foi recebido pelo Papa Francisco no mês de Maio para apresentar o seu plano de paz. No entanto o mesmo declarou durante uma entrevista que Kiev não precisava de mediadores, mas de uma “paz justa” com base nos interesses ucranianos.

De acordo com a agência ANSA, principal agência de notícias italiana, Kiev espera que a Santa Sé ajude no processo de “retorno” das crianças ucranianas que, segundo afirma a Ucrânia, foram “levadas ilegalmente” para a Rússia.

Andrii Yurash, enviado especial de Kiev ao Vaticano saudou a iniciativa papal e afirmou que esta visita se trata de uma oportunidade para entender os meandros deste conflito para que assim seja possível encontrar as medidas mais apropriadas à luz de uma “paz justa”.

Depois desta missão especial na capital ucraniana, Matteo Zuppi deve também se deslocar à Federação Russa. Numa comunicação publicada pelas autoridades de Moscovo, o Kremlin afirma que está disposto a receber e ouvir o cardeal, mas que é necessário que uma data para a viagem seja previamente anunciada.

Reconhecido internacionalmente pela sua notória participação em missões de paz, o cardeal Matteo Zuppi integra a comunidade de Sant’Egidio, que participou activamente nos esforços de paz que desembocaram no Acordo para Moçambique de 1992. No seu amplo currículo também constam missões de mediação em Cuba, Guatemala e Burundi.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro