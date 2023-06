Futebol: Manchester City venceu a Taça de Inglaterra antes da Champions?

Futebol

O Manchester City venceu a Taça e a Premier League na Inglaterra, e ainda tem pela frente a Liga dos Campeões europeus de futebol, que decorre a 10 de Junho frente ao Inter de Milão em Istambul na Turquia.

O Manchester City, clube comandado pelo espanhol Pep Guardiola, pode arrecadar três troféus importantes nesta época 2022/2023: Premier League, Taça e Liga dos Campeões.

As duas primeiras provas já foram conquistadas pelos ‘Citizens’ e apenas falta a Champions League.

FA Cup, último triunfo

No passado fim-de-semana, o Manchester City venceu a Taça, derrotando o eterno rival da mesma cidade, o Manchester United por 2-1, num jogo que decorreu em Wembley, em Londres.

Os golos dos ‘Citizens’ foram apontados pelo médio alemão, e capitão, İlkay Gündoğan, que bisou, enquanto o único tento dos ‘Red Devils’ foi da autoria do médio português Bruno Fernandes de grande penalidade.

O Manchester City conquistou a Taça pela 7ª vez na história, a terceira consecutiva.

O clube inglês juntou a Taça ao Campeonato, a Premier League, conquistado há algumas semanas.

Agora a Liga dos Campeões?

O Manchester City ainda tem um objectivo este ano, a Liga dos Campeões europeus de futebol que decorre a 10 de Junho.

O clube britânico tenta há anos conquistar a liga milionária mas não tem conseguido até agora. Os ‘Citizens’ foram apenas finalistas derrotados em 2021 por 1-0 frente ao Chelsea num jogo que decorreu no Estádio do Dragão no Porto, em Portugal.

Por enquanto a única prova europeia que o clube inglês arrecadou foi a extinta Taça das taças em 1970, tendo derrotado os polacos do Górnik Zabrze por 2-1. Na altura os golos foram apontados pelos britânicos Neil Young e Francis Lee, de grande penalidade. De notar que nessa prova, nos quartos-de-final, os britânicos eliminaram os portugueses da Académica de Coimbra por 1-0 após prolongamento no conjunto das duas mãos (ndr: 0-0 e 1-0, a.p.).

Neste 10 de Junho de 2023, o Manchester City defronta os italianos do Inter Milão, clube transalpino que já venceu três vezes o troféu da Liga dos Campeões.

No Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, os ‘Citizens’ partem em vantagem, apesar de as duas equipas nunca se terem defrontado.

A equipa inglesa venceu sete encontros, em 12 disputados, e empatou cinco, enquanto os italianos também arrecadaram sete triunfos, mas têm também duas derrotas e três empates.

No que diz respeito aos golos, o clube britânico apontou 31 e sofreu apenas 5, enquanto os italianos apontaram 19 tentos e sofreram 10.

O melhor marcador do Manchester City, e da prova, é o avançado norueguês Erling Haaland com 12 tentos apontados, enquanto o melhor do Inter é o bósnio Edin Džeko com… 4 golos marcados.

As estatísticas são factos, mas a verdade do terreno também pode ser outra. A 10 de Junho, no fim dos 90 minutos, ou até do prolongamento, ficaremos a conhecer o sucessor do Real Madrid, que arrecadou o troféu da Liga dos Campeões em 2022 pela… 14ª vez. Os madrilenos aliás foram eliminados pelo Manchester City nas meias-finais por 5-1 no conjunto das duas mãos (ndr: 1-1 e 4-0).

