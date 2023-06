Crianças atacadas com arma branca na cidade francesa de Annecy

França

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, incluindo quatro crianças, esta manhã de quinta-feira, 8 de Junho, num parque infantil na cidade de Annecy, nos Alpes franceses. O autor do ataque foi detido pela polícia.

Pelo menos quatro crianças e dois adulto foram esfaqueados esta manhã num parque em Annecy. Um homem atacou um grupo de crianças por volta das 9h45, acabando por ser detido pelas autoridades. Há duas pessoas em perigo de vida, declarou o porta-voz da polícia.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou um "ataque de covardia absoluta" em Annecy. "A nação está em choque", escreveu o Presidente francês no Twitter. "Os nossos pensamentos estão com eles, com as suas famílias", acrescentou.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023

“Várias pessoas, incluindo crianças, foram feridas por um indivíduo armado com uma faca num parque infantil de Annecy. O indivíduo foi detido durante uma intervenção rápida da polícia”, descreveu o ministro do Interior, Gérald Darmanin.

Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessés par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 8, 2023

As autoridades francesas evacuaram a área e o governo civil pediu aos habitantes para não se aproximarem do parque Jardins de l'Europe. Segundo uma fonte policial, o homem é sírio, requerente de asilo. "O indivíduo foi preso", anunciou o ministro do Interior, Gérald Darmanin.

“Vimos uma pessoa a agredir crianças, que estavam a brincar. Ele falava inglês. No início, pensámos que era encenado, mas com os gritos das pessoas, percebemos que era real", descreveu uma testemunha à rádio France Bleu.

Os deputados decidiram fazer um minuto de silêncio esta tarde na Assembleia Nacional. A primeira-ministra, Elisabeth Borne, desloca-se esta quint-feira a Annecy.

