Dia Mundial dos Oceanos: “Planeta Oceano: as marés estão a mudar”

Assinala-se esta quinta-feira, 8 de Junho, o dia mundial dos Oceanos. A data visa sensibilizar as pessoas para a necessidade de proteger os oceanos para a preservação das espécies e da biosfera. O aquecimento global, o plástico e a pesca industrial são algumas das ameaças ao ecossistema marinho.

As Nações Unidas comemoram o Dia Mundial dos Oceanos desde 2008. Este ano a data é assinalada sob o tema “Planeta Oceano: as marés estão a mudar”. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, destacou o histórico Tratado do Alto Mar, adoptado a 4 de Março, para proteger 30% dos oceanos e garantir a conservação da biodiversidade marinha. António Guterres destacou os avanços nas negociações internacionais para um acordo global, que poderá entrar em vigor em 2024.

“Os oceanos são os alicerces da vida. Fornecem o ar que respiramos e os alimentos que consumimos. Regulam o nosso clima e tempo. Os oceanos são o maior reservatório de biodiversidade do nosso planeta. Os seus recursos sustentam comunidades, prosperidade e a saúde humana", defendeu.

O dirigente da ONU alertou, ainda, que a biodiversidade marinha continua a sofrer os impactos da super exploração e da acidificação dos oceanos. Todos os anos, cerca de 19 a 23 milhões de toneladas de plásticos são despejadas nos ecossistemas aquáticos, afectando mais de 800 espécies, incluindo o ser humano.

O governo cabo-verdiano lembrou esta quinta-feira a existência de iniciativas sobre a protecção dos oceanos e realçou que é necessário um compromisso global e co-responsabilização das comunidades para a mudança de mentalidades. Cabo Verde, Pequeno Estado Insular e Grande Estado Oceânico, conta com mais de 99% mar. O executivo entende que é preciso um “compromisso global”, mas também “co-responsabilização” das comunidades locais para a mudança no país.

O oceano produz pelo menos 50% do oxigênio do planeta, além de abrigar a maior parte da biodiversidade da Terra e de ser a principal fonte de proteína para mais de mil milhões de pessoas. O oceano é ainda fundamental para a economia, com cerca de 40 milhões de pessoas empregadas por indústrias baseadas no oceano.

Com 90% das populações de peixes esgotadas e 50% dos recifes de coral destruídos, a exploração retira mais do oceano do que repõe.

