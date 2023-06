Canadá

Incêndios não dão tréguas no Canadá e o fumo chega aos Estados Unidos

Quebeque – As autoridades do Quebeque mobilizaram centenas de pessoas para combater os fogos e esperam reunir 1200 profissionais com a ajuda internacional.

Estátua da Liberdade coberta de nevoeiro e fumo causados por incêndios florestais no Canadá. REUTERS - AMR ALFIKY

Texto por: RFI