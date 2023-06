Portugal quer NATO a olhar para Sul e para potenciais parceiros em África

NATO

A NATO vai reunir-se daqui a um mês numa das Cimeiras mais importantes desde a sua formação de forma a alinhar posições sobre a guerra na Ucrânia, dando as boas vindas à Finlândia e potencialmente à Suécia, mas Portugal quer que esta organização olhe também para Sul e para potenciais parcerias estratégicas com países africanos.

Os Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) vão reunir-se nos dias 11 e 12 de julho, em Vilnius, na capital da Lituânia, numa cimeira que visa consolidar o apoio deste bloco à Ucrânia e definir a possibilidade da entrada deste país na organização. No entanto, Portugal espera que este encontro sirva também para que a NATO olhe para o Sul com outros olhos.

"Nós queremos que em Vilnius haja também uma tomada de consciência para que nós possamos também, eficazmente, tomar em consideração as preocupações da nossa área de responsabilidade, temos que olhar também para o que passa a Sul e a Sul há situações que requerem a nossa atenção", disse Pedro Costa Pereira, embaixador de Portugal na NATO, em entrevista à Agência Lusa.

Estas situações citadas pelo diplomata português incluem "ameaças" e "desafios", mas também "competição estratégica" como acontece com a empresa russa Wagner, com uma grande presença paramilitar em diferentes países africanos.

"É também a dimensão das oportunidades para cooperar com outros parceiros, por exmeplo, com a Tunísia, com Marrocos, que nos eprmitem explorar as oportundiades de ver como enquadramos e nos preparamos para fazer face a problemas comuns", indicou o embaixador português.

Nesta cimeira, estarão também em cima da mesa a sucessão do atual secretário-geral da organização e a conclusão do processo de adesão da Suécia marcado pelo bloqueio turco e húngaro.

