Ténis

Ténis: Beatriz Haddad Maia nas meias-finais de Roland-Garros

A segunda semana do torneio parisiense de ténis, Roland-Garros, começou com apenas a presença de uma atleta lusófona: Beatriz Haddad Maia nas femininas que alcançou o apuramento para as meias-finais.

Áudio 01:35

Beatriz Haddad Maia nas meias-finais de Roland-Garros. © AP - Thibault Camus

Texto por: Marco Martins