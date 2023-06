Guerra na Ucrânia: contra-ofensiva de Kiev pode estar em curso

Guerra na Ucrânia

Para muitos observadores, as últimas acções do exército ucraniano são o início da contra-ofensiva, anunciada há meses, para recuperar o território controlado por Moscovo.

A Rússia confirma a existência de combates "activos" na região de Zaporíjia. Para os observadores, pode ser o primeiro sinal de uma grande contra-ofensiva de Kiev. A ideia já tinha sido defendida pelo chefe do grupo Wagner. Para Yevgeny Prigozhin, as últimas "acções ofensivas" da Ucrânia são o início da contra-ofensiva para recuperar o território controlado por Moscovo.

Do lado de Kiev continua o silêncio. O exército ucraniano não fez qualquer referência a estes combates no relatório diário, publicado na manhã desta sexta-feira. No relatório, informou que abateu durante a noite quatro mísseis e 10 drones, dos mais de 20 mísseis disparados pela Rússia contra "instalações militares e infra-estruturas críticas".

Na cidade de Kherson, o nível da água começou a baixar. As inundações provocadas pelo ataque à barragem de Kakhovka mataram cinco pessoas e obrigaram milhares de civis a abandonar as casas.

Moscovo e Kiev negam a responsabilidade pelo ataque e trocam acusações. Os ucranianos dizem que o exército russo tem atacado as operações que tentam retirar milhares de civis das zonas inundadas. Esta sexta-feira, o ministério para Situações de Emergência da Rússia disse que já retirou mais de 1.500 pessoas e que os trabalhos de resgate vão continuar.

