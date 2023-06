Colômbia: quatro crianças encontradas com vida 40 dias após queda de avião

Queda de avião/Colômbia

Na Colômbia, quatro crianças foram encontradas com vida, esta sexta-feira, na floresta amazónica, no sul do país, mais de um mês após a queda do avião em que seguiam.

Colômbia: uma equipa de 200 pessoas, entre civis e militares, vasculhou a floresta em torno do local da queda do pequeno avião que transportava as crianças e as suas famílias. As quatro crianças foram encontradas enfraquecidas, mas vivas, na sexta-feira, 9 de Junho, após quarenta dias de deambulação na selva.

Uma história com final feliz e que já está a ser vista como um verdadeiro "milagre". Quatro crianças que estavam desaparecidas há 40 dias, na sequência da queda de um avião no sul do país, foram encontradas sãs e salvas.

As crianças de 11 meses, 4, 9 e 13 anos, pertencentes ao grupo indígena Uitoto, viajavam com a mãe e uma outra pessoa num pequeno avião, um Cessna 206, a 1 de maio, dia em que a aeronave acabou por desaparecer dos radares e causar um grande mistério no país.

Uma semana depois, a 8 de maio, as autoridades encontraram o avião e três vítimas mortais: o piloto, a mãe das crianças e um terceiro elemento que era membro da comunidade indígena Uitoto.

Nos dias seguintes, as equipas de salvamento deram tudo por tudo para tentar encontrar as crianças, pois acreditavam que estas poderiam estar vivas após terem encontrado abrigos improvisados, bem como objectos pessoais dos menores.

Apesar das condições perigosas, características deste local selvagem, onde existem muitos animais, as crianças conseguiram contornar as muitas dificuldades que se atravessaram no seu caminho e foram encontradas com vida, esta sexta-feira, apesar de se encontrarem muito "fracas", de acordo com as autoridades. Foram depois transportadas para o hospital.

Nas buscas, estiveram envolvidos mais de 100 militares, equipas cinotécnicas e membros da comunidade indígena.

Até ao momento, ainda não são conhecidas as causas do acidente.

O Presidente colombiano, Gustavo Petro, já reagiu a esta notícia e diz tratar-se de uma “alegria para todo o país”, salientando que "foi a aprendizagem com as famílias indígenas, com a vida na selva, que os salvou".

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

