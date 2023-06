Futebol: Manchester City conquistou a Liga dos Campeões europeus

Futebol

O Manchester City arrecadou pela primeira vez a Liga dos Campeões europeus de futebol, derrotando na final o Inter Milão por 1-0.

O Manchester City, clube comandado pelo espanhol Pep Guardiola, arrecadou três troféus importantes nesta época 2022/2023: Premier League, Taça e Liga dos Campeões.

Primeira parte sem vencedor

No Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, os ‘Citizens’ e os ‘Nerazzurri’ defrontaram-se pela terceira vez.

Em jogos amigáveis, o Inter tinha vencido o Manchester City por 3-0 a 01 de Agosto de 2010, enquanto os britânicos derrotaram os italianos por 3-0 a 31 de Julho de 2011.

Cerca de 12 anos depois, as duas equipas voltaram a medir forças. E na primeira parte nenhuma conseguiu estar acima da outra.

O City entrou timidamente, mas os transalpinos não conseguiram abrir o marcador. No intervalo o empate sem golos permanecia entre os dois clubes. De notar que o Manchester City perdeu o médio belga Kevin De Bruyne por lesão nos primeiros 45 minutos.

Rodri, médio espanhol do Manchester City. © AFP - FRANCK FIFE

Rodri oferece título ao City

A segunda parte começou da mesma maneira que a primeira. O City a sofrer, a tremer, mas o Inter a falhar as oportunidades.

O empate só ficou desfeito aos 68 minutos com um tento… do médio espanhol dos ‘Citizens’, Rodri Hernández.

À entrada da área, o internacional espanhol rematou de pé direito para o fundo da baliza do guarda-redes camaronês André Onana.

Foi o 4º golo de Rodri nesta época 2022/2023, o 2º nesta edição da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Quem não marca, sofre, foi o que aconteceu ao Inter de Milão. Os transalpinos até reagiram e tiveram uma grande oportunidade com um cabeceamento do defesa italiano Federico Dimarco que bateu na trave da baliza do brasileiro Ederson.

No fim dos 90 minutos, o Manchester City venceu por 1-0 o Inter de Milão e arrecadou pela primeira vez na história o troféu da Liga dos Campeões europeus.

Recorde-se que os ‘Citizens’ contam com quatro jogadores lusófonos: os portugueses Bernardo Silva e Rúben Dias, o brasileiro Ederson Moraes, e também o português João Cancelo que em Janeiro de 2023 foi emprestado aos germânico do Bayern Munique, mas que participou na campanha europeia dos ingleses.

Erling Haaland (centro), avançado norueguês do Manchester City. © REUTERS - MURAD SEZER

Ainda no que diz respeito à Liga dos Campeões, o melhor marcador acabou por ser o avançado norueguês do Manchester City, Erling Haaland, que apontou 12 golos.

O clube inglês venceu a Champions de forma invicta, visto que em 13 jogos, somou 8 vitórias e 5 empates. É também o segundo título europeu para o Manchester City, visto que em 1970, conquistou a Taça das Taças.

De referir que o City é a sexta equipa inglesa a vencer a Liga Milionária: Manchester United, Liverpool, Nottingham Forest, Aston Villa, Chelsea e Manchester City.

De notar também que nesta época 2022/2023, as três equipas italianas, que estiveram nas finais, perderam todas: Inter na Liga dos Campeões, AS Roma na Liga Europa, e Fiorentina na Liga Conferência Europa.

Festejos dos jogadores do Manchester City. © REUTERS - MURAD SEZER

